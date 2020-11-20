国家医保局：2018年以来医保扶贫政策减轻医疗负担近3300亿元
人民网北京11月20日电（董童）在今日国新办就推进健康扶贫和医保扶贫、确保贫困人口基本医疗有保障有关情况举行的发布会上，国家医保局副局长陈金甫表示，医保部门会同国家卫生健康委、扶贫办等部门聚焦贫困人口“基本医疗有保障”的任务目标，奋力夺取脱贫攻坚全面胜利，建成了世界上规模最大的基本医疗保障网，发挥了最大范围的防贫减贫作用。2018年以来，医保扶贫政策累计惠及贫困人口4.8亿人次，帮助减轻医疗负担近3300亿元，助力近1000万户因病致贫群众精准脱贫。
陈金甫介绍，实现这一目标，主要开展了六方面工作。
一是做到贫困人口应保尽保。通过定额资助、全额资助把贫困人员纳入到医疗保障制度范围内。同时进行动态参保，跟有关部门进行信息共享，尽可能“一个不落”纳入制度保障，最大限度减轻疾病负担。贫困人口的参保率稳定在99.9%以上。
二是通过三重保障制度，综合释放梯次减负的效应。通过统一的居民基本医疗保险的制度，解决基本保障问题，实际报销比例基本可以达到60%。在此基础上，推进居民高血压、糖尿病的门诊用药保障机制，同时实行大病保险倾斜，对贫困人口降低起付线、提高报销比例，逐步取消封顶线。夯实托底的医疗救助保障，通过三重保障的贫困人口，较一般人口报销比例多提高百分之十左右，住院总体报销水平可以达到80%。
三是加大深度贫困地区资金的倾斜投入。2020年，居民医保人均财政补助标准达到550元以上，较2012年增加了310元。中央财政下达医疗救助的补助资金达到275亿元，90%投向中西部地区。2018年起，连续三年中央财政累计投入120亿元，有力解决深度贫困地区贫困人口的医疗保障问题。
四是采取多项改革措施，降低医疗服务成本。包括实施药品带量采购，实行药品目录的准入谈判，有效降低老百姓用药负担。三批次的药品带量采购涉及112个品种，平均降幅54%，全国总体节约（减少）费用539亿元。
五是促进提高贫困地区医疗服务可及性。国家医保局与卫生健康部门一起，优化异地医疗就医备案手续，实现每个贫困地区至少有一个县医院纳入国家异地结算平台。完善“互联网+”医疗服务价格和支付的政策，尽可能对医疗资源不足的地区，引入互联网医疗服务，增加卫生服务的可及性。同时，对贫困地区贫困人员在本地医疗资源不足、在省域范围内就医的，给予医保政策的报销优惠，视同本地就医。
六是出台“两个确保”的措施，有力地助力打赢抗击新冠疫情的阻击战。到目前为止，已经预拨专项救治资金194亿元。为在新冠疫情期间支持复工复产，医保部门还采取了阶段性减免降低医保费率的措施，目前为止，企业减负已超过1500亿元，有力助推复工复产，也有力支持了复工复产中间优先解决贫困人群就业的问题。
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