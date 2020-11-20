Radiance 330质子治疗系统应用与推广发布会在京举办
11月19日，以中科钢研节能科技有限公司、国宏华业投资有限公司、国宏中晶集团有限公司为主办单位，以国宏国康（北京）健康科技发展有限公司（以下简称“国宏国康”）为承办单位的“引领科技·健康中国”—— Radiance 330质子治疗系统应用与推广发布会在北京开启。
国家卫健委科研所和国家疾控中心病毒所的相关领导、中国人民解放军总医院、中国人民解放军海军总医院、中国医学科学院肿瘤医院、解放军总医院第六医学中心等肿瘤界专家、青岛市崂山区政府代表、医疗领域相关产业投资机构及各方媒体出席会议。
中国癌症基金会理事长、中国医学科学院肿瘤医院原院所长赵平，南京医科大学第一附属医院康复医学中心主任励建安出席现场并致辞。
中科钢研节能科技有限公司董事长、国宏中晶集团有限公司董事长、国宏国康董事长张岩在致辞中指出，国宏国康作为中科钢研节能科技有限公司旗下医疗健康板块的运营平台，将Radiance 330质子治疗系统技术引进中国，通过合作完成对尖端技术的消化吸收、转化升级、形成自主知识产权直至超越，致力打造集研发、制造、销售、运维服务、临床应用和医学交流一体化的质子医疗领域的领军企业；旨在让先进的质子治疗技术在我国实现技术转移，填补产业和医疗市场未被满足的需求；使临床应用更加普及，更好地为医生及患者服务，为海内外肿瘤及相关重大疾病患者提供精准治疗、有效安全和经济可及的解决方案。
会上，国宏国康与上海市第一人民医院、浙江大学医学院附属邵逸夫医院举行签约仪式，现场签署了Radiance330质子治疗系统合作协议书。
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