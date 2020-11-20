“读懂中国”国际会议在广州举行
11月20日，2020年“读懂中国”国际会议在广州举行，本届会议采用“线上+线下”结合的方式进行。次日，十场平行研讨会相继展开。
会上，各领域专家学者就科技创新、经济发展、社会治理、文化建设、国际合作等方面向世界全方位展示中国的创新发展，成功搭建了中外交流与对话的桥梁。
北京正气和健康科技有限公司总裁韩治刚应邀出席此次大会，并在主题为“疫情下生命与健康教育创新实践”的研讨会上作引导发言。他认为，借助大数据、人工智能等复杂科学平台，通过中医西医的互补借鉴、取长补短与思想碰撞，最终实现理论融合、经验融合与实践融合，是中国医学科学发展的重要方向，并将为后疫情时代人类健康事业提供中国方案。
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国家卫健委：冬季疫情将处零星散发状态 局部或发生聚集性疫情 11月12日，国务院联防联控机制就加强冬季疫情防控和深入开展爱国卫生运动有关情况举行新闻发布会。国家卫健委副主任李斌在会上表示，经多次组织专家对冬季疫情形势进行研判。目前全球新冠肺炎疫情加速蔓延形势下，我国面临境外输入病例导致本地传播风险增大，冬季将处于疫情零星散发状态，局部地区可能发生聚集性疫情，加之冬季其他呼吸道传染病进入高发期，我国疫情防控工作一刻都不能放松。 【详细】
警惕疫情叠加流感风险 疾控为你划防控重点 当下，全球新冠疫情此起彼伏，秋冬季又是呼吸道疾病高发季节，今年秋冬季或存在新冠肺炎疫情与流感等呼吸道传染病叠加流行的风险。流感和新冠肺炎都是呼吸道传染病，做好流感防控工作，就能极大程度降低新冠风险。陕西疾控来为你划防疫重点。 【详细】
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