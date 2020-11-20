11月20日，2020年“读懂中国”国际会议在广州举行，本届会议采用“线上+线下”结合的方式进行。次日，十场平行研讨会相继展开。

会上，各领域专家学者就科技创新、经济发展、社会治理、文化建设、国际合作等方面向世界全方位展示中国的创新发展，成功搭建了中外交流与对话的桥梁。

北京正气和健康科技有限公司总裁韩治刚应邀出席此次大会，并在主题为“疫情下生命与健康教育创新实践”的研讨会上作引导发言。他认为，借助大数据、人工智能等复杂科学平台，通过中医西医的互补借鉴、取长补短与思想碰撞，最终实现理论融合、经验融合与实践融合，是中国医学科学发展的重要方向，并将为后疫情时代人类健康事业提供中国方案。