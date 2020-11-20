湖南常德：建设生物医药健康千亿产业新高地

11月16日至18日，中国·常德生物医药健康产业发展大会在湖南省常德市召开，会上发布了22个重点生物医药健康产业项目，总投资462.95亿元。现场集中签约16个项目，总投资额31.9亿元。

湖南省常德市市委副书记、市长邹文辉在大会上致辞表示，近年来，常德聚焦生物医药、医疗器械、美妆产品研制，重点建设湖南(常德)生物医药产业聚集区、湖南微生态健康产业园、常德中药库，已形成原料药、化学药制剂、中成药、中药饮片、生物制品、医疗器械等多个产业集群。常德现有药品批件数量552件，通过仿制药一次性评价品种数量4个，拥有发明专利数量134件。2019年常德生物医药产业完成总产值121.05亿元。目前，常德有生物医药企业167家，其中湖南洞庭药业股份有限公司产品出口美国等30多个国家和地区。

邹文辉介绍，今年，常德以培育生物医药健康千亿产业为目标，设立10亿元产业发展基金，深入推进“放管服”改革和简政放权，积极落实“互联网+政务服务”“一件事一次办”，药品零售企业经营许可和GSP认证、第二类医疗器械经营备案等许可审批事项去年已全部下放各区县(市)局，助推常德生物医药产业发展进入快车道。上半年，常德生物医药产业引进亿元以上项目15个，丹姿集团、老百姓大药房等知名生物医药企业签约常德。截至8月底，常德生物医药产业完成产值129.3亿元，超过去年全年水平。