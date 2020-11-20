红色涉县，继往开来
——红委会主任何延长革命老区涉县前往考察
2020年11月17日，中国流通行业管理与思想政治工作研究会红色文化产业发展委员会（以下简称“红委会”）主任何延长应河北省农业产业化企业春泽农业科技股份有限公司董事长陈向东邀请，与天奇蒙药集团营销总经理李玖隆一起，前往革命老区红色摇篮——八路军一二九师“刘邓大军”诞生地涉县考察。当天下午与涉县政府有关领导召开了关于涉县革命老区红色文化传承及红色之旅、红色产业资源如何合理利用、挖掘、开发座谈会。
在座谈会上，何延长主任首先听取了涉县县委常委、宣传部长陈英、涉县副县长吴青梅、涉县卫健局杨保证对当地红色资源的介绍，并针对当前现状及需求展开了探讨。何延长主任表示在传承红色文化的同时，希望为革命老区做点事情，他详细介绍了当前红委会正联合北京万和基金会向革命老区及基层医院发起捐赠医疗设备的活动。与会领导详细了解了相关捐赠流程及细节，并结合当地乡镇医院的情况，当场表示要在全县认真落实此事，也希望为当地基层医院做点实事。会议持续到很晚，初步为下一步工作达成共识，同时为建设好革命老区，倡导和践行红色文化内涵的精神力量转化为行为习惯，发挥其带头作出充满了信心。
（中国流通行业管理与思想政治工作研究会红色文化产业发展委员会 韩春）
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