97家央企打造消费扶贫数字综合体
让更多农产品走出大山
本报记者 赵秀芹
“过去，蔬菜上市，就怕没人来收，现在不愁了。”湖北长阳县边家坪村老家菜园蔬菜专业合作社成员田开欣说，“我们这山清水秀，种出来的蔬菜品质好，但交通不便，销路是大难题。”
如今，打开手机，轻轻一点，田开欣家的蔬菜展示在千万网友面前，“多亏了央企消费扶贫数字综合体，一部手机让咱家的蔬菜和大市场牵上了线，每月收入有5000多元。”
汇集97家央企，累计入驻商户349家，上架特色农产品4340余种……今年5月12日上线以来，央企消费扶贫数字综合体让更多农产品“飞”出大山。
央企数量多，实力雄厚，如何形成扶贫合力？国网电商公司光伏云（电商扶贫）事业部负责人谢祥颖介绍，央企消费扶贫数字综合体整合帮扶力量，实现资源共享，探索出了“互联网+消费扶贫”新路径。比如，甘肃省夏河县是中国海洋石油集团有限公司对口帮扶县，依托央企消费扶贫数字综合体平台，当地销售特色扶贫产品超1000万元。
电商不仅拓展市场，还能提升贫困群众技能。“平台上有农业知识，还有电商培训、直播课堂，很受大家欢迎。”田开欣说。据悉，平台定期请专家直播授课，用户可根据需求，精准“点菜”。
谢祥颖介绍，平台还建立扶贫产品精准溯源系统，充分挖掘农产品大数据，为农户提供稳定订单，进一步降低市场风险，使贫困群众稳定增收。目前央企消费扶贫数字综合体覆盖对口帮扶地区213个，惠及农户超200万户。
《 人民日报 》（ 2020年11月20日 18 版）
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