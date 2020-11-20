宝宝黑眼珠中央发白？ 小心先天性白内障

白内障在我们的日常生活中十分常见。眼科医生提醒，孩子出生后要经常关注其眼睛是否存在异常，如果发现孩子黑眼珠中央发白，小心是先天性白内障，特别是有家族史的父母一定要定期带孩子前往医院眼科检查，明确眼部情况。

先天性白内障，常由遗传因素导致

广东省妇幼保健院眼科冯庆阳医师介绍，白内障是指原本透明的晶状体出现混浊，导致光线无法正常进入眼内的视觉障碍性疾病。白内障种类很多，包括老年性白内障、并发性白内障、外伤性白内障、放射性白内障等，其中最常发生在婴幼儿眼睛上的就是先天性白内障。

先天性白内障是指孩子出生后就存在或出生后一年内逐渐形成的白内障，表现为黑眼珠中央发白，能够引起患者视力下降、对比敏感度下降、色觉异常等，严重者可出现弱视甚至失明，在我国的发病率约为万分之五。

先天性白内障的病因主要包括遗传因素和环境因素。约有1/2的先天性白内障是由于遗传因素导致的，而且以常染色体显性遗传最为常见，往往呈现连续传代，因此父母存在先天性白内障病史的，其子女很可能会出现先天性白内障。

在环境因素方面，妊娠期病毒感染是导致先天性白内障的重要原因。研究发现，风疹、单纯疱疹、麻疹、流感、水痘等病毒都可以导致先天性白内障。此外妊娠期患有糖尿病、甲亢、肾病等全身疾病，服用抗生素、激素等药物，以及营养不良、接触放射线照射或胎儿早产、宫内缺氧等也可能导致先天性白内障。

混浊范围大，常需采取手术治疗

先天性白内障的治疗包括保守治疗和手术治疗，对于混浊范围比较小或混浊位于晶状体周边的患者一般采取保守治疗，每日散瞳并定期随访，评估患者的视力发育状况，而对于混浊范围大或混浊位于晶状体中央明显遮挡光线进入眼内的患者，则需要采取手术治疗，进行白内障摘除。一般来说，对于2岁以下的患者摘除白内障后暂时不植入人工晶体，待2岁左右再植入人工晶体，但考虑个体病情差异，医生会根据实际情况进行适当的调整。

若发现自己的孩子可能出现了先天性白内障的情况，家长需要注意及时带孩子前往医院眼科就诊，并在医生的指导下治疗并定期复查。

（全媒体记者王婧 通讯员林惠芳）