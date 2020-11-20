儿童家具五个安全提示

受访专家：全球儿童安全组织中国区首席代表 崔民彦

儿童家具，是供3~14岁儿童使用的家具产品。近年来，儿童家具市场火热，沙发、书桌、床柜等为儿童定制的家具逐渐成为家长们的新宠。数据显示，2018年我国儿童家具规模约998.1亿元，占整体家具市场1/5左右。

近日，上海市市场监督管理局对天猫、京东和1号店3个网络交易平台销售的25批次儿童家具市场检查和质量抽查时，发现有18批次检验不合格，分别是3批次儿童家具边缘及尖端不合格、11批次孔及间隙不合格、1批次底座静载荷试验不合格、11个批次警示标识不合格（未标注“3~6岁”“3岁及以上”或“7岁及以上”年龄段和“注意！只允许成人安装，儿童勿近”“警告！小心夹伤”等警示语）。

“儿童家具不合格的危害必须重视。”全球儿童安全组织中国区首席代表崔民彦告诉《生命时报》记者，儿童活泼好动，好奇心强，安全意识较低，如果家具有尖锐的危险外角，容易造成撞伤、擦伤等直接伤害；家具的孔及间隙不符合标准，儿童可能会将手指深入这些间隙中，卡住造成伤害；如果家具底座静载荷试验不符合结构安全要求，儿童在使用家具时，相应部件容易损坏或脱落，由此引发底座不稳，如果是座椅就会造成儿童从座椅上跌落下来；警示标识则可以警示儿童和家长防范未知风险，保障儿童安全。

《2020中国儿童家具发展趋势报告》显示，超半数家长选购儿童家具时最关心的是环保安全问题，40%的家长会首选实木材质的儿童家具，而功能和色彩则紧随其后，排在最尾的则是品牌和售后。记者在几家网络平台上也发现，很多商家都打出“欧盟EO级环保标准”“加高护栏”等宣传口号以迎合家长们的需求。崔民彦表示，2012年实施的我国首部儿童家具强制性国家标准《儿童家具通用技术条件》已经对儿童家具做了比较细致的规定，家长们可以参考其要求。但从预防儿童伤害的角度说，不管购买的是否为儿童家具，只要有小朋友，家长们都应该从这几个特性来考虑家具的安全性：

首先是承重性和稳定性。以前的家具大都是实木家具，比较结实，承重性也比较好，孩子们在上面蹦蹦跳跳不会出现坍塌或倾倒的情况。而且实木家具的稳定性也比较好，小孩子一般挪不动。现在市场上售卖的家具都偏向轻质材料，承重性很差，有些带抽屉的柜子，拉开并踩着抽屉攀爬，就可能倾倒出现意外伤害。例如，很多小朋友常把书橱当楼梯攀爬，如果没固定好，很容易伤到孩子。因此，如果选择轻质家具，必须用固定钩等措施加固好。

其次是无毒性。儿童经常会用手反复触摸、甚至会用嘴触碰家具表面，所以家具必须是无毒的。如果家具的表面是皮革、纺织面料等，要选择甲醛含量符合国家标准的产品；如果家具表面是涂层，一定要选择符合环保/国家标准要求的材料。

最后是折叠性安全。这是家长们非常容易忽略的点，折叠家具包括宣称“可调节”的，家长也应该购买有调节保护机制的家具。如果没有支撑好，会自动折叠，可能会夹伤孩子手指。家中有小孩子时，折叠家具要有二次锁定机制，即使小朋友偶尔碰到，也不会立即折叠起来，很大程度上避免了儿童手脚被夹住的风险。此外，折叠性家具拉力较大，不能让小朋友随便一下就拉开了。

目前，市场上的儿童家具的评价指标比较复杂，让人眼花缭乱。专家建议，家长们可从五个看得见摸得着的指标筛选。

1.外形结构。儿童家具边角应经倒圆处理，选择外形圆滑，无尖角及尖锐突出结构的更为安全。如果存在危险突出物，则应用合适的方式对其加以保护。

2.查看孔和间隙。以儿童床为例，一是家具本身的间隙；二是家具摆放与墙或其他家具的缝隙。孔及间隙如果不合理，孩子容易被卡，极端情况下甚至会引起窒息。

3.封闭式家具须有通风口。家长要留意家中家具各个封闭空间的通风，大部分儿童家具通风口都在背面，在安装时还要注意在墙面与通风口之间留出空隙。封闭式家具的盖、门及类似装置不应配有自动锁定装置，以防孩子被锁。

4.不要底层带玻璃的家具。高度在1.6米以下的玻璃一旦被打碎，容易割伤孩子。

5.闻闻有没有气味。挑家具前，打开柜门或闻一闻其表面涂层，如果气味比较大或涂层材料味道特别重，应慎选。

（生命时报记者 张健）