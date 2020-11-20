如何判断某种水果适不适合老人吃？
水果已经成为生活中必不可少的食物之一，很多老人都很喜欢吃水果。尤其是立秋后，各种水果纷纷上市，葡萄、石榴、苹果、梨等水果都挺好，富含维生素C、β胡萝卜素等。但对于老年人来说，一步入老年阶段，体内细胞减少矿物质流失，生理代谢功能开始减弱，开始出现基础代谢率下降，器官的功能也会有所改变。所以，火箭军特色医学中心消化内科主任医师王瑞玲说，对于老人来说，并不是所有的水果都适合老年人食用。哪些水果到底适不适合自己呢?不同人群不同时期应该吃什么水果才对呢?
《中国居民膳食指南》建议大家，餐餐有蔬菜，天天吃水果。成人每天建议食用约0.5Kg的新鲜蔬菜，每周食用约1.5Kg的水果。每日可以选1种以上的水果，总量200克～350克(半斤左右)，多选择深色水果。
这些水果适合老人吃
1.葡萄 高血压是老年人的常见病，葡萄中含有微量元素钾，老年人多吃葡萄，可促进人体内部钠的排出，对降低高血压有帮助。每天吃50克为宜。
2.猕猴桃 猕猴桃含有大量天然糖醇类物质肌醇,有助于调节糖代谢,降低血糖，调节细胞内的激素和神经的传导效应，老人一天吃2个为宜。
3.山竹 山竹是一种热带水果，肉质细嫩，可以为人体补充多种维生素和矿物质，清除人体血液中的胆固醇，避免它们在血管壁上积存。老年人多食山竹，可有效减少动脉硬化和高血脂的发生。一天吃5个为宜。
4.草莓 人一老，消化能力都会减弱，多吃一些草莓能调节胃酸分泌，消除肠胃中的多种病菌，还能促进肠胃蠕动，明显缓解消化不良症状。
5.香蕉 香蕉富含膳食纤维、钾元素、维生素C和维生素B6，有胃溃疡的老人宜多吃香蕉，可以促进溃疡愈合，防止胃酸侵蚀胃壁，对便秘和心脏也有益处。一天吃1-2根为宜。
6.樱桃 樱桃富含一种番茄红素的抗氧化剂，有软化血管、降低血脂、健脾和胃、抗癌防癌的作用。对有心血管疾病、消化不良的老人均有益处。每天食用量不宜超过50克。
不适合老人吃的水果有哪些
山楂具有消食健胃、解毒止血等功效，病后身体虚弱、胃酸多的老人不宜吃山楂，而且山楂味酸，会腐蚀老人的牙齿，吃多了会伤牙齿。
菠萝具有利尿消肿、解暑消渴等功效，吃多了肉类吃点菠萝可以促进消化。可是对菠萝过敏的人不能吃，空腹不宜多吃，胃肠溃疡的老人更要慎吃。
经常腹泻的老年人要少吃橘子和桃子，避免加重拉肚子的情况。患有心脏病以及水肿的老年人要少吃西瓜、椰子等水分含量较多的水果，因为这样能够有效地减少心脏的负担，同时也能够很好地避免水肿加重。患有糖尿病的老人要少吃苹果、雪梨、香蕉等含糖量较高的食物，避免血糖升高。
老人吃水果的两大最常见禁忌
1.忌青睐高档进口水果。很多人认为进口水果价格高，营养价值也更高，其实这是一个误区。进口水果在长途运输中新鲜度和营养物质都在降低，而且大多都是在完全成熟之前就已采摘，通过化学药剂进行保鲜，可想而知，其质量并不高。
2.忌用水果代替蔬菜。很多水果中含有有机酸和芳香物质，可以帮助老人促进食欲等，所以有些老人认为水果的营养价值比蔬菜高，就会大量摄入水果，而忽视了蔬菜，其实水果中含有的矿物质和维生素远远低于蔬菜，如果只吃水果不吃蔬菜，是无法摄入足够的营养物质。
文/莫鹏（火箭军特色医学中心）
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