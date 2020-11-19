合源生物完成4.5亿元新一轮融资

2020年11月19日，合源生物科技（天津）有限公司（以下简称“合源生物”）宣布完成4.5亿元人民币新一轮融资。此轮融资由国投招商领投，天创资本、瑞昇投资、繸子财富、乡融资本等新投资者跟投，公司现有投资者嘉道芳华、ETP、凯信生物、大榭鹏创及道彤投资继续参与跟投。

据悉， 合源生物科技（天津）有限公司创立于2018年6月，公司与中国医学科学院血液病医院（中国医学科学院血液学研究所）等国家一流院所与临床研究中心合作，致力于打造细胞治疗临床转化与商业化平台，以加速细胞治疗技术创新、临床应用与商业化。

合源生物科技（天津）有限公司总经理吕璐璐表示，非常高兴能够得到新投资者的认可与加入，同时非常感谢现有投资者的长期大力支持，本轮融资的顺利完成将持续推动公司高速发展，加速细胞治疗技术创新、临床转化与商业化，为患者提供安全、高效、可及的创新药物。

国投招商董事总经理肖治表示，生命科学及医药大健康领域是国投招商的重点投资领域，细胞治疗在肿瘤治疗中将拥有广阔应用前景。细胞治疗是中国创新药发展的特色领域，加快创新与临床转化，满足临床需求是细胞治疗药物的开发目标。