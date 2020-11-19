体能培训班是交智商税？有家长跃跃欲试 有家长质疑

一边是忙碌的孩子，一边是陪着孩子的父母……几乎每个家长都给孩子报过各种补习班，可是，为了孩子的身体健康或者是体育考试，你报过体能培训班吗？最近，重庆某购物论坛上，关于孩子报不报体能培训班的讨论成为热议话题，有家长不仅报班还报了多个，家长解释报班是未雨绸缪为中考做准备。培训班里都学啥？近日，记者进行了一番调查。

跳绳也要专训？ 爸爸们不淡定了

40岁的郑先生是两个孩子的父亲，最近，他正在找专门的运动培训机构，想让9岁的大女儿去练跳绳。原来，前一段时间，在和朋友聊起孩子的教育时，他发现，身边不少朋友开始给孩子报体能培训班，有朋友的孩子甚至才4岁就被拉去了。

“起初，我还笑了这些朋友，觉得这样做大可不必，连跑步、跳绳都要去参加培训，我们小时候没人指导不也很好吗。后来一了解，我发现还是自己想得太简单了。”郑先生说，经过详细了解，他觉得朋友们的选择还是很有道理的，一来可以让专业教练来指导孩子练习，尽可能避免损伤骨骼和韧带；二来可以让孩子有机会发现自己的运动天赋。

郑先生并非个例，记者发现，最近，在重庆某论坛上，一篇关于该给孩子选择什么运动的帖子关注度就特别高，回帖数超过了283条。发帖人“hanphi”有个6岁的女儿，他在帖子中表示，女儿还有将近一年的时间上小学，但他已经开始进行小学的学科、体育、美育的准备，目前，对孩子抓得最紧的是“体能以及身体协调性”训练。在运动项目上，选择了乒乓球、跳绳、游泳，且都报了体能培训班。为此，孩子妈妈还抱怨说“连乒乓和跳绳这类体育都要上补习班，会不会丧心病狂了一些”。

在后续回帖中，记者看到，有些家长就表示，孩子学龄前就报班学习了跳绳，还准备学兵乓球。也有些家长表示担心，不知道该不该给孩子报类似的体能培训班，或者该报哪些培训项目。还有一些网友提出了不同看法，认为发帖人“操之过急，以后有大把时间学现在的东西”。

市内各种运动馆

报名的孩子不少

体能培训班真有这么火爆？记者来到江北区五里店附近一家青少年体育运动中心，训练场内有10多个孩子正在教练的指导下热身，而训练场外，则是陪同孩子们来的家长，在孩子们训练的时间里，有全程紧盯孩子的家长，也有看剧打发时间的家长。

在渝中区大坪时代天街一滑冰场，记者看到，傍晚6点左右，有不少家长带着孩子前来进行训练。滑冰场工作人员告诉记者，滑冰可以锻炼孩子反应力和身体协调能力，训练到一定阶段，还可进行升班，学习更高阶的花样滑冰。

在渝中区大黄路经营一家运动馆的冉先生告诉记者，最近来学习的孩子挺多，对于这些基础差的孩子，他们往往是训练一个阶段后，才开始进行特定项目的训练。

家长觉得效果还行

比在家瞎练好

在五里店附近的青少年体育运动中心走访时，一位家长告诉记者，她的孩子4岁起便开始训练，从最基础的体能训练到跳绳，一步步通关，如今，身体协调性越来越好，1分钟可以跳绳200多个，她比较满意孩子取得的成绩，认为报班进行体能训练还是很有必要。

“班里有些娃娃3岁就开始了，我们的娃儿都来晚了，现在6岁了，才练习了几个月，感觉确实没有训练得早的娃儿身体素质好，比如耐力啊、协调性啊什么的，都看得出来有差距。”旁边一位父亲告诉记者，就是看到孩子班里有人报名了，他才带着孩子过来的。虽然觉得自己的孩子在这一块起步较晚，但是，他带孩子来体育运动中心，主要还是为了让孩子锻炼身体，没想过要孩子在跳绳上非要取得什么好的成绩。还有，娃儿平时报了舞蹈、画画课，“在这里训练，就是对其他课程的一个调剂，多一个课后玩耍、锻炼的地方嘛。”

体考培训火爆

价格不便宜

走访过程中，记者发现一些家长目的很明确，针对中考体育项目，报体能培训班，就是为了锻炼孩子跳绳、立定跳远、掷实心球，要稳稳地拿下这三个考试项目。

张女士的孩子今年初二，只要周末有时间，她都会带着孩子去渝中区一家体能培训机构参加训练。“孩子学习成绩不错，但是，不爱运动，尤其是立定跳远，成绩不是很好，我们担心她被体育考试拖了后腿，所以，现在正抓紧练习呢。”张女士说，比起在家训练，培训机构有专业的老师指导，会针对性地指出孩子的问题，她还是比较放心的，“总比我们什么都不懂瞎指挥强吧。”

渝北区一家体育运动中心的工作人员叶女士告诉记者，他们这里除了少儿体能培训，还开设了小升初、中考体育培训项目，同等培训次数下，小升初、中考体育项目比少儿体能培训要贵一些，一学期培训次数15次，1次1小时，价格在2600元左右。“主要是针对小学高年级，以及初二、初三的孩子，这些孩子要升学，所以，不能在体育这一块落下。”叶女士说，报班这一类课程的家长也不少，孩子主要都是趁着周末时间来进行练习。

选择体能训练班不可急功近利

“在体能培训机构进行集中训练，一段时间以后，能获得提升，也就是说，还是有效果的。”在渝北工作的体育老师赵老师告诉记者，对于家长而言，选择合适的体能培训机构，应该综合考虑距离、场地设施、安全性、教练专业水平等等，尤其是游泳、攀岩等项目，更应该把安全性放在第一。

赵老师提醒，体育运动，贵在坚持，家长千万不可急功近利，如果有条件，可以提早给孩子报体能培训班。但是，对于3~6岁的孩子而言，接触体育项目或者进行体能培训，主要还是提前接触，孩子也是以玩为主，不要奢求孩子可以掌握什么技能，也不必给孩子报太多培训班。（重庆晚报-上游新闻记者 朱婷）