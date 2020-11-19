少整点大鱼大肉 少吃点盐油糖

每逢休假，呼朋唤友整上大鱼大肉加大酒，这是不少重庆人生活的真实写照。然而，在潇洒之余，很多人却因为营养过剩造成了肥胖。市卫生健康委昨日呼吁市民在膳食中减盐、减油、减糖，通俗来说，老百姓生活水平虽然提高了，还是要少整点大鱼大肉。

案例1

爱吃糖的小胖墩 可能还有一副烂牙

昨天，市卫生健康委就健康中国重庆行动之“合理膳食行动”的相关内容进行了解读。市疾病预防控制中心原副主任、主任医师杨小伶介绍了相关案例。

今年8岁的牛牛平时由婆婆爷爷照看，出于对孙子的喜欢，牛牛喜欢吃什么，婆婆爷爷大多顺着他的心意。对于小朋友喜爱的糖果，牛牛一天也是吃个不停。长此以往，牛牛个子不见长，身材却成为了“小胖墩”，这时家长才意识到问题。

类似牛牛的情况并非是个例，重庆华西牙科医院业务院长陆勇军介绍，在医院收治的小朋友中，不少就是因为糖吃得过多，又没有养成良好的口腔卫生习惯，小小年纪身材胖胖却有一口烂牙……

案例2

烧烤加啤酒

痛风让人愁

今年30岁的赵先生家住渝北区，老家在巫山的他时不时会接待朋友，一般都是“两台”。晚饭时一人啤酒七八瓶，消夜再去吃烧烤又喝点。“前年，我有次吃饭只喝了五六瓶就吐了，当时以为是状态不好，后来身体经常痛，去检查才发现得了痛风。”赵先生说，如今他参加朋友聚会都以茶代酒，想起往事也是后悔不已。

主任医师杨小伶说，赵先生的案例其实是许多重庆人饮食习惯的缩影，这样的饮食习惯会导致很多疾病。

每10个重庆人

就有3人超重

重庆人的饮食习惯最直接的影响就是肥胖，究竟有多少人存在肥胖问题呢？事实上，早在去年12月4日，市卫生健康委就发布了《重庆市2018年度居民健康状况报告》，其中《报告》显示，2018年重庆市18岁及以上人群超重检出率35.2%，男性和女性分别为35.1%与35.5%。这意味着每10个重庆人中就有3人超重。该数据与2017年相比，超重率有所上升。其中，超重率随年龄的增长呈现先上升后下降的趋势，40~59岁人群最高，在40%以上。成人肥胖率为13.5%，男性和女性分别为14.9%与12.9%，男性略高于女性。与2017年相比，肥胖率有所上升。30~39岁年龄组和50~59岁年龄组肥胖率较高，分别为17.8%和16.2%。

市卫生健康委食品处处长穆卫农介绍，虽然近年来对重庆市民体重的局部抽样调查数据结果显示和全国数据持平，但我市市民肥胖问题仍然不可忽视。主任医师杨小伶也透露，调研人员在前往校园走访时发现小胖墩并不少见，而由于一些客观因素，我市部分贫困地区，依然存在少数儿童营养不良的情况。

就此，我市在开展的健康中国重庆行动之“合理膳食行动”中，设立了以下目标：

1.提升居民营养健康知识知晓率。到2022年，居民营养健康知识知晓率在2019年基础上提高10%。到2030年，居民营养健康知识知晓率在2022年基础上提高10%。

2.控制成人超重肥胖增长率。到2022年，成人肥胖增长率呈现减缓趋势；到2030年，成人肥胖增长率明显减缓。维持成年人健康体重，人群将体重指数（BMI）控制在18.5～24kg/㎡；成人男性腰围小于85cm，女性小于80cm。

3.降低成人脂肪供能比，倡导合理膳食。到2022年，成人脂肪供能比下降到32%；到2030年，成人脂肪供能比下降到30%。提倡人均每日食盐摄入量不高于5g，成人人均每日食用油摄入量不高于25~30g，人均每日添加糖摄入量不高于25g，蔬菜和水果每日摄入量不低于500g，每日摄入食物种类不少于12种，每周不少于25种。

4.降低儿童生长迟缓率，持续开展农村和贫困地区营养改善项目。实施农村义务教育学生营养改善计划和贫困地区儿童营养改善项目。到2022年，5岁以下儿童生长迟缓率低于7%，到2030年，5岁以下儿童生长迟缓率低于5%。

此外，在全市层面普及营养指导员。到2022年，计划每1万人配备1名营养指导员；到2030年，计划每1万人配备1.5名营养指导员。

新闻多知点

“三减三健”应注意

杨小伶介绍，所谓“三减三健”指的是减盐、减油、减糖；健康口腔、健康体重、健康骨骼。而据此前相关统计，重庆人因饮食习惯问题，喜欢吃烟熏、油炸、麻辣类食品，不少人都存在油、盐摄入超标的问题，因此在生活中更应该注意。

减盐：

如果食盐摄入量过多，会导致胃病、血压升高、骨质疏松或肥胖等症状。成人每天盐摄入量不超过6g，2~3岁不超过2g，4~6岁不超过3g，6~7岁不超过4g。

减油：

摄入过多油脂，容易引起脂肪肝、动脉粥样硬化、冠心病、脑卒中或肾动脉硬化等症状，健康成人每人每天烹调用油量不超过25~30克。

减糖：

糖摄入过多容易增加龋齿、饮食质量不佳、慢性疾病风险或肥胖，每人每天摄入的糖分最好在25克以下，不超过50克。

健康口腔：

牙齿清洁、无龋洞、无痛感、牙龈颜色正常、无出血现象。成年人每年应至少进行一次口腔检查，儿童每年一次，每天早晚刷两次牙、餐后要及时用清水漱口、少吃含糖食物以及碳酸饮料。

健康体重：

管住嘴、多动腿，通过合理饮食与科学运动即可保持健康体重。超重或肥胖者应长期坚持减重计划，提倡安全减重、定期测量体重指数。健康体重对骨骼健康也很有帮助，健康骨骼、避免骨质疏松和其并发症。

健康骨骼：

预防骨质疏松，要多吃含钙、低盐和适量蛋白质的均衡饮食、少饮酒不吸烟、老人要预防跌倒、高危人群要早去正规医院接受检查和治疗，平时也要多晒晒太阳促进钙的吸收。（记者 文翰）