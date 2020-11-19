外包装核酸阳性的进口冷冻鲳鱼流入厦门 当地通报已全部管控

人民网福州11月18日电（吕春荣）11月18日，厦门市疾控中心接福州市疾控中心协查通报，2份从印度进口冷冻鲳鱼外包装新冠病毒核酸检测结果呈阳性。接通报后厦门立即启动调查处置工作，经查，该批冷冻鲳鱼共2500件，计25吨，其中有40件计400公斤昨晚运抵厦门某单位冷库，目前该批冷冻鲳鱼已全部就地封存，没有流入终端消费市场。

厦门市、区两级疫情防控部门立即启动应急预案，及时通报了相关部门，第一时间封闭涉事冷库，控制冻品转运车辆，封存相关冻品，对该冷库及周边进行全面管控、环境消毒，对相关冷库所有的涉事冻品搬运工、转运司机及相关接触人员已进行集中隔离医学观察和核酸检测，对冷库及周边外环境扩大检测，目前所有人员及外环境样本新冠病毒核酸检测结果均为阴性。