洋葱皮可帮你控油温
生活中，很多人烹饪时往往要等锅里的油冒烟了才放菜，但这样做有健康风险。解放军第107医院健康管理中心教授王义善解释，油锅冒烟时，油温往往已达200℃以上，此时菜中很多营养素被破坏了，而且还易产生一些致癌物。此外，油在高温下，其中所含的脂溶性维生素和人体必需脂肪酸也受到破坏，降低了油的营养价值。
要想既享受美味，又保证食物营养不受损害，该如何合理控制油温呢？中国农业大学食品学院营养与食品安全系副教授范志红介绍了一种“洋葱皮测试法”：将洋葱皮扔进油锅里，葱皮接触热油后会起油泡，可以通过油泡来判断油温。如果葱皮周围的油泡很少，说明油温还不够；如果葱皮很快变黄，那么油的温度就可能太高了；最好是看见葱皮颜色未变，同时边上还陆续冒着小油泡，这就是合适的温度。
东南大学公共卫生学院营养与食品卫生学系主任孙桂菊建议，日常烹饪时最好应轮换使用各种油。如炒菜或炖煮用大豆油、葵花籽油、花生油等，凉拌可用芝麻油、橄榄油、亚麻籽油等，油炸食物就用椰子油和棕榈油，这样混合用油，能够取长补短，达到营养平衡，更有益健康。（胡珍）
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警惕疫情叠加流感风险 疾控为你划防控重点 当下，全球新冠疫情此起彼伏，秋冬季又是呼吸道疾病高发季节，今年秋冬季或存在新冠肺炎疫情与流感等呼吸道传染病叠加流行的风险。流感和新冠肺炎都是呼吸道传染病，做好流感防控工作，就能极大程度降低新冠风险。陕西疾控来为你划防疫重点。 【详细】
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