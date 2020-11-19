意媒称罗马出现来源不明疫苗 中使馆：警惕非法疫苗

中新网11月18日电 据欧联网援引欧联通讯社报道，中国驻意大利使馆17日发布了关于警惕非法新冠肺炎疫苗的温馨提醒。

罗马当地媒体17日报道，近期，罗马部分家庭医生发现有包括意大利人在内的不少民众，正在“私下使用一款新冠肺炎疫苗”。据悉，该款疫苗仍在进行第三期临床试验。

罗马的一些家庭医生向罗马医生协会反映，目前还无法判断这些疫苗来源，真假难辨。家庭医生表示，即便是真实的新冠肺炎疫苗，也必须严格依据试验要求进行管控，而不能私下购买和注射。

罗马医生协会主席麦吉(Antonio Magi)警告，任何人都不应该私下或通过黑市购买来源不明的疫苗。况且，意大利卫生当局尚未批准任何一款疫苗在市场上流通，且全球所有的新冠肺炎疫苗目前均处于临床实验或被批准紧急应用阶段。施打疫苗只有在医疗系统的严格监控下，才能够确保疫苗接种者的安全。

麦吉表示，目前协会正在搜集一些黑市来源不明的新冠肺炎疫苗资料和证据，将及时向警方和意大利药品监管局(AIFA)进行通报。警方已表示将严厉打击非法走私和使用来历不明的新冠肺炎疫苗。为此，他希望人们耐心地等待国家药品监管局审核批准的疫苗，以免接种来源不明的疫苗出现危险。

当地时间17日，中国驻意大利使馆通过官网和社交媒体平台官方账户发布警惕非法新冠肺炎疫苗的温馨提醒表示，近期，意大利一些媒体报道并关注在意大利境内可能出现非正规或假冒新冠肺炎疫苗问题。为维护旅意侨胞健康安全、合法权益和良好形象，中国驻意大利使馆谨提醒大家：

一、准确了解疫苗研发进展。中国新冠肺炎疫苗研发总体处于世界领先地位，部分疫苗正在进行三期临床试验。目前仅在中国国内本着自愿原则依法实行紧急使用，尚无疫苗获准上市。意大利政府和机构迄未与中方疫苗研发团队及生产企业进行合作接洽。其他国家疫苗研发也处于不同临床试验阶段，尚未批准上市。

二、高度警惕非法疫苗危害。新冠肺炎疫苗的生产、存储、运输需具备严格的条件和专用设备，接种注射须由专门机构和专业人员操作。任何通过非正规渠道获取的疫苗及由非专业人员接种注射，都将损害个人健康、甚至生命安全。

三、严格遵守当地法律法规。截至目前，意大利政府尚未批准任何新冠肺炎疫苗上市，仅极个别机构被授权严格进行疫苗临床试验。任何机构或人员均不得买卖、存储、使用非正规渠道新冠肺炎疫苗。

四、积极传递正确信息。媒体对新冠肺炎疫苗研发与使用问题非常关注并深入跟踪与报道。请广大侨胞本着严谨、负责的态度交流疫苗接种问题，严格区分中国国内和意大利当地不同法律法规和做法，避免引发负面影响。(博源)