11月18日，“与中国‘益’起美 全国整形修复公益救治行动”暨新氧公益救助基地重庆星荣整形外科医院挂牌仪式举行，新氧公益救助基地落户重庆星荣医院。

新氧科技会员服务中心及服务体验中心副总裁张云霄表示，一直以来，新氧都肩负着为更多人安全、科学变美保驾护航的使命，践行医美公益精神。希望未来在星荣整形外科医院强大的技术专家团队和顶级医疗设备的加持下，新氧公益救助基地能为有修复需求的人群，提供专业、有保障的免费医美救助服务，帮助他们回归正常生活。

中国面部整形与重建外科学会主席、星荣整形外科医院首席专家暨名誉总院长李世荣表示，在当下的医美市场中，黑医美的大量存在为求美者带来了不好的消费体验，也严重影响了行业前进的速度。新氧公益救助项目帮助有面部修复救助需求的人们回归正常生活，这一初衷是极好的，值得业内学习借鉴。未来，星荣整形外科医院会与新氧通力合作，把公益救助基地这块牌子做响，帮助更多人实现变美的梦想。

星荣整形外科医院医疗院长、总院长助理吴燕介绍，本次公益救助的首例患者采用多学科联合会诊模式，涉及修复重建领域、乳房整形领域、抗衰领域、脂肪领域、女性整复（生殖器）领域和麻醉领域等。李世荣领衔包括吴毅平、郝立君、宋建星、黄金龙、张歌等多位全国行业权威教授，在医院综合会议室开展了多学科联合会诊，为救治患者定制修复手术方案。

据悉，除了成立公益救助基地，新氧还宣布联袂星荣整形外科医院共启全国整形修复公益救治行动。