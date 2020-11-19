天津新增1例本土无症状感染者 系本土第3例无症状感染者同楼门住户

中新网天津11月18日电 (记者 张道正)记者18日从天津市疾控中心获悉，11月18日中午，该市本土第3例无症状感染者的同楼门住户、正在集中隔离医学观察的康某某咽拭子样本核酸检测结果为阳性。经转至市定点医院进一步诊断，下午3时市专家组综合分析确定其为天津市本土第5例无症状感染者(总第102例)。

康某某，女，33岁，居住于天津东疆港区瞰海轩小区，系天津本土第3例无症状感染者王某某的同楼门住户。11月10日，在发现王某某核酸检测阳性后，疾控部门随即对包括康某某在内的相关密切接触者展开排查，并采取集中隔离措施。当日，康某某首次核酸检测为阴性。11月17日疾控部门对隔离中的康某某再次进行采样，18日经初检及市疾控中心复核，核酸检测结果均为阳性。转至市定点医院后进一步诊断，经市专家组综合分析确定其为无症状感染者。

初步流行病学调查显示，11月9日上午，天津本土第3例无症状感染者王某某与康某某及康某某的弟弟、弟妹先后进入同一电梯。11月10日、17日，康某某弟弟、弟妹两次核酸检测结果均为阴性，目前仍在集中隔离医学观察。

目前，王某某和康某某所居住的小区已被封控。康某某工作单位所有人员已全部实施集中隔离医学观察，并开展核酸检测及血清学抗体检测。康某某工作单位所在院落已封控，相关人员正在开展核酸检测及血清学抗体检测。天津市卫生健康委已派市疾控中心专家赴现场指导处置，相关工作正在有序进行中。(完)