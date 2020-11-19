最后一批1800只蒙古国捐赠羊抵达中国——
3万只捐赠羊全部入境
本报二连浩特电 （记者张 枨）11月13日上午，内蒙古出入境边防检查总站二连出入境边防检查站为载运最后一批1800只蒙古国捐赠羊的2辆货车办理完通关手续，标志着历时23天、共14批次的蒙古国3万只捐赠羊全部入境。
记者了解到，针对3万只羊通关批次多、时间跨度长等情况，内蒙古出入境边防检查总站二连出入境边防检查站制定了蒙古国捐赠羊入境专项勤务方案，与海关签订专项活动合作备忘录，建立“提前通报、设备共享、查验互认、一次放行”的通关保障模式，开通专用“绿色通道”，确保3万只羊高效顺畅通关。
“这3万只羊是两国友谊的有力印证，我们作为担负出入境边防检查任务的移民管理警察，积极营造安全高效的通关环境，做两国友好往来的践行者和推动者。”二连出入境边防检查站站长阿木古郎说。
12日上午，10辆集装箱冷链车满载首批加工完毕的1.2万只羊，离开二连浩特，前往湖北武汉。
今年2月，蒙方为支持中方抗疫而表达捐赠3万只羊的意愿。10月22日，首批4000只羊分乘17辆货车，从内蒙古二连浩特公路口岸货运通道入境。
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