中国足球，应该让人看到进步
——访中国足协主席陈戌源
本报记者 陈晨曦
11月18日，2020赛季中超中甲联赛附加赛在苏州展开首回合较量，武汉卓尔队以2∶2战平浙江绿城队，中超、中甲联赛保级和降级名额将在次回合比赛结束后揭晓归属。本赛季中国职业足球联赛接近尾声，中国足协杯的比赛将随后展开。
在中国足协主席陈戌源看来，这个不寻常赛季“任务很重”，“尽管受疫情影响，但是我们各级联赛仍得以顺利开展，我觉得所有足球人都在传递一种共识——中国足球应该让人看到希望，看到进步。”
提高裁判水平
筹建职业联盟
这个赛季，仅中超、中甲和中乙三级联赛就达到了500余场，全部在严格的疫情防控条件下成功复赛，此外，女超、女甲、女乙、五人制足球和沙滩足球赛事也全面恢复，中国足协的工作人员奋战在各赛区的一线。陈戌源说：“这个赛季中超联赛复赛最大的亮点，就是联赛作为体育领域复工复产的一个标志性事件，能够顺利开展起来。”
对于这个赛季引发争议的裁判问题，陈戌源表示，中国足球裁判确实存在业务能力不高的问题，比赛中出现的错漏判问题要及时向公众有所交代，从中超第二阶段开始，中国足协也及时发布了一些关于争议判罚方面的信息。他说：“对裁判的培养，必须要提到重要议程上，围绕提高裁判的执法能力、业务学习以及职业化进程，要有大举措。”
对于明年中超联赛的赛制安排，陈戌源表示，在当前疫情防控常态化的形势下，继续赛会制的概率很高，“因为赛会制这种方式能保证整个联赛不中断，保证联赛能够健康有序地开展起来。”此外，陈戌源透露，中国足球职业联盟的成立工作正在积极推行，“我们尽最大努力，争取联盟年内成立，明年的联赛要让职业联盟去运营。”
全力做好保障
备战四十强赛
日前，亚足联提议将2022年世界杯预选赛亚洲区40强赛小组赛最后4轮比赛安排在明年3月下旬以及6月的国家队比赛窗口进行，获得一致通过。今年国内和亚洲的足球赛事12月才能全部结束，随后，国家队的备战工作就将展开。
此前，国家队已经进行了几次集训，在中超两个阶段之间也有安排。陈戌源表示：“这种安排，主要是让国家队队员要有国家队的意识、国家队的概念，大家要时刻把国家队的使命铭记在心。”
目前，国家队40强赛备战主要做好两方面工作，一是优化队伍，每次集训引入一些新人，比如此前就招入了21岁的山东鲁能队前锋郭田雨。陈戌源表示，人员有适当的流动，可以增强竞争力和活力，队伍不断优化，才能选拔出最优秀的队员。二是要做好全面的保障工作，“我们专门建立了一支队伍，对40强赛甚至12强赛的对手，都有团队、有专人定期分析，定期报告给主教练，帮助主教练了解我们的对手。”陈戌源说。
陈戌源说：“目前看，40强赛采取赛会制的可能性很大，要围绕这个比赛制定整个备战计划，这个计划已经早就有了，此后不断根据形势的变化进行优化。”
中超颁奖典礼刚刚结束，陈戌源就赶回上海，中国足协将在那里设立一个国家队主教练工作基地，让各级国家队主教练集中办公。他说：“各级国家队必须是相通的，技战术也是相通的，队员的成长过程也是相通的，很多好的训练方法应该互相借鉴。这将给各级国家队带来很大的变化。我和教练团队都有信心：我们一定能够打赢40强赛，把工作做好，我们还要争取在12强赛上有更好的表现。”
抓紧培养教练
优化青训体系
正在征战中乙联赛的国青队（19岁以下）在18日的比赛中以2∶0战胜山西龙晋队，经历开局三连败之后，取得三连胜。陈戌源一直关注着这支球队的表现，“胜负不是主要的。这支队伍一定要多打比赛，希望每年不少于30场。”
对于青训球员的选拔培养，陈戌源表示：“我们要从选材开始，搞几个真正的青训基地。对社会足球，我们准备设定标准。对青少年球员的注册转会要做重大改革，要保护青训机构的利益，也要保护运动员的健康成长。”
对于振兴青训，陈戌源表示，当务之急是要抓紧培养一大批青训教练。还要抓体教融合，足球成才概率很低，1000个人可能出一两个人，成不了职业运动员，孩子还可以走上学的路。
陈戌源说：“我们一定要花极大的努力，让青少年足球扎扎实实干个5年、10年，找到正确的方法，一定会成功的。”
《 人民日报 》（ 2020年11月19日 13 版）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
国家卫健委：冬季疫情将处零星散发状态 局部或发生聚集性疫情 11月12日，国务院联防联控机制就加强冬季疫情防控和深入开展爱国卫生运动有关情况举行新闻发布会。国家卫健委副主任李斌在会上表示，经多次组织专家对冬季疫情形势进行研判。目前全球新冠肺炎疫情加速蔓延形势下，我国面临境外输入病例导致本地传播风险增大，冬季将处于疫情零星散发状态，局部地区可能发生聚集性疫情，加之冬季其他呼吸道传染病进入高发期，我国疫情防控工作一刻都不能放松。 【详细】
警惕疫情叠加流感风险 疾控为你划防控重点 当下，全球新冠疫情此起彼伏，秋冬季又是呼吸道疾病高发季节，今年秋冬季或存在新冠肺炎疫情与流感等呼吸道传染病叠加流行的风险。流感和新冠肺炎都是呼吸道传染病，做好流感防控工作，就能极大程度降低新冠风险。陕西疾控来为你划防疫重点。 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn