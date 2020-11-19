中国足球，应该让人看到进步

11月18日，2020赛季中超中甲联赛附加赛在苏州展开首回合较量，武汉卓尔队以2∶2战平浙江绿城队，中超、中甲联赛保级和降级名额将在次回合比赛结束后揭晓归属。本赛季中国职业足球联赛接近尾声，中国足协杯的比赛将随后展开。

在中国足协主席陈戌源看来，这个不寻常赛季“任务很重”，“尽管受疫情影响，但是我们各级联赛仍得以顺利开展，我觉得所有足球人都在传递一种共识——中国足球应该让人看到希望，看到进步。”

提高裁判水平

筹建职业联盟

这个赛季，仅中超、中甲和中乙三级联赛就达到了500余场，全部在严格的疫情防控条件下成功复赛，此外，女超、女甲、女乙、五人制足球和沙滩足球赛事也全面恢复，中国足协的工作人员奋战在各赛区的一线。陈戌源说：“这个赛季中超联赛复赛最大的亮点，就是联赛作为体育领域复工复产的一个标志性事件，能够顺利开展起来。”

对于这个赛季引发争议的裁判问题，陈戌源表示，中国足球裁判确实存在业务能力不高的问题，比赛中出现的错漏判问题要及时向公众有所交代，从中超第二阶段开始，中国足协也及时发布了一些关于争议判罚方面的信息。他说：“对裁判的培养，必须要提到重要议程上，围绕提高裁判的执法能力、业务学习以及职业化进程，要有大举措。”

对于明年中超联赛的赛制安排，陈戌源表示，在当前疫情防控常态化的形势下，继续赛会制的概率很高，“因为赛会制这种方式能保证整个联赛不中断，保证联赛能够健康有序地开展起来。”此外，陈戌源透露，中国足球职业联盟的成立工作正在积极推行，“我们尽最大努力，争取联盟年内成立，明年的联赛要让职业联盟去运营。”

全力做好保障

备战四十强赛

日前，亚足联提议将2022年世界杯预选赛亚洲区40强赛小组赛最后4轮比赛安排在明年3月下旬以及6月的国家队比赛窗口进行，获得一致通过。今年国内和亚洲的足球赛事12月才能全部结束，随后，国家队的备战工作就将展开。

此前，国家队已经进行了几次集训，在中超两个阶段之间也有安排。陈戌源表示：“这种安排，主要是让国家队队员要有国家队的意识、国家队的概念，大家要时刻把国家队的使命铭记在心。”

目前，国家队40强赛备战主要做好两方面工作，一是优化队伍，每次集训引入一些新人，比如此前就招入了21岁的山东鲁能队前锋郭田雨。陈戌源表示，人员有适当的流动，可以增强竞争力和活力，队伍不断优化，才能选拔出最优秀的队员。二是要做好全面的保障工作，“我们专门建立了一支队伍，对40强赛甚至12强赛的对手，都有团队、有专人定期分析，定期报告给主教练，帮助主教练了解我们的对手。”陈戌源说。

陈戌源说：“目前看，40强赛采取赛会制的可能性很大，要围绕这个比赛制定整个备战计划，这个计划已经早就有了，此后不断根据形势的变化进行优化。”

中超颁奖典礼刚刚结束，陈戌源就赶回上海，中国足协将在那里设立一个国家队主教练工作基地，让各级国家队主教练集中办公。他说：“各级国家队必须是相通的，技战术也是相通的，队员的成长过程也是相通的，很多好的训练方法应该互相借鉴。这将给各级国家队带来很大的变化。我和教练团队都有信心：我们一定能够打赢40强赛，把工作做好，我们还要争取在12强赛上有更好的表现。”

抓紧培养教练

优化青训体系

正在征战中乙联赛的国青队（19岁以下）在18日的比赛中以2∶0战胜山西龙晋队，经历开局三连败之后，取得三连胜。陈戌源一直关注着这支球队的表现，“胜负不是主要的。这支队伍一定要多打比赛，希望每年不少于30场。”

对于青训球员的选拔培养，陈戌源表示：“我们要从选材开始，搞几个真正的青训基地。对社会足球，我们准备设定标准。对青少年球员的注册转会要做重大改革，要保护青训机构的利益，也要保护运动员的健康成长。”

对于振兴青训，陈戌源表示，当务之急是要抓紧培养一大批青训教练。还要抓体教融合，足球成才概率很低，1000个人可能出一两个人，成不了职业运动员，孩子还可以走上学的路。

陈戌源说：“我们一定要花极大的努力，让青少年足球扎扎实实干个5年、10年，找到正确的方法，一定会成功的。”

《 人民日报 》（ 2020年11月19日 13 版）