养生“年轻化” 这些误区你中招了吗？

编者按：都以为养生是老年人的话题，没想到，随着健康意识的不断增强，越来越多的年轻人也加入养生大军。据人民日报近日关注消费趋势报道，在线购买家用医疗器械的客户群体中出现了越来越多的“90后”“95后”。2019年第四季度，某电商平台上的枸杞销量提升了355%，相当比例购买者是“90后”。“养生”已经成为不少年轻群体的生活方式。

养生年轻化的背后，是年轻一代对自身健康管理的重视。但年轻人，你的养生方式对了吗？下面这些保健误区，你有中招吗？

喝枸杞泡酒壮阳？

枸杞里含有维生素A、类胡萝卜素等保健成分，还有人说枸杞中含有的黄酮类物质、枸杞多糖等有助壮阳。其实，一般来说，1500克白酒中才会放250克枸杞。本来枸杞中的这些保健成分就有限，再加上这些成分在酒中的浸出率并不是特别高，最终真正能起到的“养生”作用几乎可以忽略。唯一可以安慰的就是，过量饮酒伤肝，而枸杞在一定程度上有护肝的作用，能减小酒精对肝脏的伤害，顺便增加一点枸杞的香味，其他的作用几乎没有，也不过是爱喝酒者退而求其次的办法。

感冒了喝姜丝可乐？

可乐是高糖饮料，喝多了容易导致龋齿、肥胖和高血糖等问题，甚至会引发骨质疏松，它的里边并没有可缓解感冒的营养物质。即使很多人感觉姜丝可乐确实对缓解感冒起作用，也是其中姜肉的功劳，因为姜属于热性，可以驱寒，对治疗风寒感冒有一定作用。因此，与其喝姜丝可乐，还不如把姜去皮后，直接用水煮姜茶喝，对于风寒感冒还是有一些缓解作用的，若是风热感冒，不仅不能缓解，或许还会加重，所以不能乱喝姜茶治感冒。

猴菇饼干是健康食品？

高糖、高油、高热量，这是大多数饼干的特点。猴头菇在医学上有猴菇菌片可用于“益气养血、固正培本”的说法，不过这是药用，和饼干中添加的猴菇并不同，而且猴菇饼干中猴菇的成分只有百分之十几，从配料表也能看出一些端倪，配料表的排序是：小麦粉、白砂糖、牛油、猴头菇……排在第二位和第三位的都分别是糖和油脂，也就说明除了饼干的主原小麦粉外，白砂糖和牛油的含量是最高的，而且还是动物油脂，注定仍然是高糖、高油脂的饼干，算不上健康的零食。

补充维生素可以吃蔬菜干？

大多数果蔬，如果直接晾晒的话，可能会在其还没有完全变干之前，往往就先坏掉了。因此，我们现在能买到的果蔬干，大多是经过特殊的加工处理过的，而且这种果蔬干吃起来的口感往往是既甜(尤其是果脯等)又咸，而且一咬还脆脆的。了解其加工工艺就会发现，在制作果蔬干的过程中，一般都会将果蔬过油或者油炸。而且配料表中也会标注有麦芽糖、食用油等成分。此外，还要留意钠的含量，如果是高糖、高油、高钠的果蔬干，就放弃吧，远不如直接吃果蔬更健康。

吃饱喝足就有利健康？

俗话说“三分饥寒保平安”，此话是有一定道理的。因为饱食终日又缺乏运动，则会造成能量过剩，容易引起肥胖，加速衰老，引发心脑血管疾病。所以八分饱才有利于健康。

一日两餐能减肥？

有些女性为了身材苗条，每天只吃两顿饭，认为这样能减肥。其实，恰恰相反，一日两餐的人更容量发胖。

喝牛奶会使胆固醇增高？

许多人不喝牛奶是因为他们觉得牛奶会使胆固醇增高，而事实并非如此。研究发现，牛奶中所含的胆固醇并不高，而且喝牛奶还有助于减少冠心病和高血压病的发生。

但是，不能空腹喝牛奶，因为空腹喝牛奶不利于营养的吸收和利用；空腹状态下胃酸过高，乳酸菌很难存活，降低了牛奶的保健作用。

老母鸡补身体最好？

用老母鸡补身体最好，是民间长期流行的说法，然而事实并非如此，饲养多年的老母鸡含有过多的鸡油，其肌肉弹力纤维减少，结缔组织老化，鸡肉粗韧，久煮难烂，不易胃肠消化吸收。饲养一年的鸡，无论煮、炖皆宜，容易煮烂变酥，肉质鲜嫩可口。

多吃醋有好处？

醋不仅能增进食欲，还能保护蔬菜中的维生素C，有利于胃肠对维生素C的吸收，且在降血压、预防流感上也有一定的效果。于是有人认为吃醋有诸多好处而过量食醋，甚至干脆喝醋。殊不知，醋食用过量，会灼伤食道、腐蚀胃粘膜、还会软化骨质，加重骨质疏松，导致骨折。

口香糖能健齿？

有些广告说口香糖能健齿，所以许多人吃了口香糖就不漱口，结果口香糖的糖分就会在口腔中发酵产酸，腐蚀牙齿形成龋齿。另外，口香糖中含有硫化物、防老化剂、增塑剂等添加物，都有一定的毒性，对人体健康不利。

阿司匹林能抗癌？

有着１００多年历史的阿司匹林除了作为解热镇痛抗炎药外，还可用于预防和治疗某些心血管疾病。近年，网上流传一种说法称阿司匹林能预防癌症，一夜间这粒小药片俨然成为不少人追捧的“神奇万能药”。然而，很多人并不了解过量服用阿司匹林也会造成严重的不良反应。专家指出，阿司匹林有抑制血小板聚集的功能，长期过量服用有可能损害健康甚至危及生命。

补钙越多越管用？

全民补钙日渐成时尚，但是很多人不知道，人体对钙的需求量因年龄的不同而异。特别是儿童，如果补钙过量，可能导致身体浮肿、多汗、厌食、恶心、便秘、消化不良，严重的还容易引起高钙尿症。同时，儿童补钙过量还可能限制大脑发育，反而影响正常发育。补钙应在医生指导下进行。

维生素就是营养品？

很多人把维生素当成保健营养品，殊不知服用维生素也要因人而异。如：感冒病人可适当补充维生素Ｃ；经常喝酒的人可适当补充维生素Ｂ６，因维生素Ｂ６在脂肪及蛋白质的吸收中发挥重要作用，可作为预防脂肪肝的辅助成分；喜欢运动的人可适当补充维生素Ｂ１和维生素Ｃ，以补充由于出汗过多而引起的消耗；处于生长发育期的儿童，因机体容易缺乏日常膳食中含量很少的维生素Ｄ，可适当补充一些。人体对维生素的需求是有定量的，摄入过量的维生素会引起中毒。

三高就是老年病？

很多人认为，高血压是老年多发病，与年轻人没有关系。实际上，基于国内外的研究，高血压与年龄无关，而与几个主要的危险因素有关，包括超重、肥胖、吸烟、饮酒以及家族遗传等。

现代人的物质生活水平提高，体力活动减少，合理膳食、健康生活的行为比例降低，促进了高血压的低龄化。此外，生活快节奏、工作压力、环境压力等也与高血压有一定关系。建议人们饮食清淡，主动进行体力活动和身心放松。（资料来源：人民日报、健康时报、新华网）