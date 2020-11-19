国际医学杂志接连刊登针灸治疗膝骨关节炎系列研究

近期，北京中医药大学刘存志教授团队牵头完成的针灸治疗膝骨关节炎系列成果分别发表在国际疼痛研究协会（IASP）官方杂志《PAIN》和美国风湿病学会（ACR）官方杂志《Arthritis &Rheumatology》。

膝骨关节炎是老年人慢性疼痛和残疾的首要原因，影响了全球16%的人口。膝骨关节炎造成的经济负担巨大，约占GDP的1.0%-2.5%。更糟糕的是，随着平均寿命的延长和肥胖症的流行，这一情况将进一步恶化。长期起来，针灸被视为是治疗骨关节炎的一种潜在有效的非药物疗法。但既往已经开展的一系列试验结果相互矛盾，存在争议。导致不一致的原因可能与针灸剂量不足有关，既往多数研究的针刺频次为1-2次/周，国内临床实践则多为3-5次/周。

《PAIN》刊登的研究共纳入60名KOA患者，表明每周3次针刺治疗起效快，可用于KOA急性发作期疼痛和功能障碍的快速缓解；每周1次的针刺治疗可用于KOA急性发作期后的维持治疗，在保证治疗效果的同时，节约了人力、物力和财力。《Arthritis &Rheumatology》研究据此以每周3次针刺治疗为干预手段，开展大样本随机对照试验。试验由京津冀地区9家医院共同完成。

“团队基于多年临床经验，强调膝关节局部穴位的深刺透刺、阿是穴的使用以及循经配穴，以犊鼻、内膝眼、曲泉、膝阳关、阿是穴5个局部穴位为主穴，同时将膝骨关节炎分为足阳明经证、足太阳经证、足少阳经证和足三阴经证，根据病变累计经脉进行循经取穴，形成个体化针灸治疗方案。”刘存志教授介绍，该研究纳入480例患者，患者接受24次，每次30分钟的电针、毫针或假针刺治疗，持续8周。电针组和毫针组均对5个主穴和3个配穴进行针刺治疗。结果显示，与假针刺相比，每周3次的电针治疗可明显减轻膝关节疼痛，改善膝关节功能，且疗效持续半年；在治疗结束时，毫针治疗与假针刺的疗效差异尚不显著，在随访阶段由于假针疗效迅速下降，毫针显示出明显的治疗效果。因此，在临床实践中可推荐采用电针疗法治疗膝骨关节炎。

中医因强调个体化治疗，难以通过循证医学得到西方学者的认可。此次研究遵循针灸自身特点，采用严谨的随机对照试验设计，符合循证医学的方法学要求，成果在国际顶级期刊《PAIN》和《Arthritis &Rheumatology》发表，不仅为针灸治疗膝骨关节炎的疗效提供了国际认可的高质量证据，也为针灸的临床实践发挥重要的指导作用。