指甲油致癌？ 符合标准的产品可放心用

近日，上海药品监管局发布《2020年第1期化妆品监督抽检质量公告》。其中名创优品一款可剥指甲油检出三氯甲烷含量高达589.449微克/克，是国家标准限值的1400多倍。此次检测后，名创优品申请复检仍被判定为不合格产品。此消息一出，很多网友表示，三氯甲烷是致癌物，超标如此之多，以后指甲油不能再涂了，涂了就会致癌。

那么，指甲油到底致不致癌？以后还能不能涂了？

首先，我们来看下引发恐慌的三氯甲烷。

三氯甲烷是一种无色透明液体，有特殊气味、易挥发，为可疑致癌物。若大量吸入三氯甲烷，可引发急性中毒，损害人体脏器。中毒的初期症状为头痛、头晕、恶心、呕吐、皮肤湿热，一段时间后，会出现精神紊乱、呼吸表浅、昏迷等症状。此外，三氯甲烷对光敏感，遇光易与空气中的氧作用，逐渐分解并生成碳酰氯和氯化氢，二者均具有较强的毒性。

总之，过量的三氯甲烷对人体危害较大，需要严格控制其与人接触的浓度。2017年10月27日，世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单里，三氯甲烷被列在2B类致癌物清单中。2019年7月23日，三氯甲烷被列入有毒有害水污染物名录（第1批）。相关卫生标准规定，封闭空间内三氯甲烷的最大接触浓度为20毫克/立方米，超过该浓度有可能引起中毒。

不过，剂量才是决定物质毒性的关键，低浓度的三氯甲烷也可被制成消毒剂。因此，指甲油中三氯甲烷的浓度只要不超过规定值，即符合国家标准，还是可以放心使用的。

为了达到快干效果，有些指甲油中含有大量的有机溶剂，如丙酮、乙酸乙酯、三氯甲烷等。这类有机溶剂的特点是极易挥发，会产生令人眩晕的刺激性气味，对黏膜、神经系统都有较强的刺激性。因此，气味较重且让人感到头晕的指甲油，应尽量避免使用。

最后需要提醒大家的是，即便是成分简单、毒性较小的指甲油，也不能天天涂。因为连续涂指甲油，会阻碍指甲正常“呼吸”，破坏指甲的角质细胞，使指甲变得越来越薄、容易断裂。此外，无论是水性指甲油，还是油性指甲油，涂抹后都应使用卸甲液进行卸除，防止对指甲造成损伤。指甲油清理完后，应隔一段时间后再次使用，一般至少2到3周以上。（稿件来源：科普中国）