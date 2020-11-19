超九成受访幼儿家长关注普惠园建设
近两年，各地纷纷大力建设普惠性幼儿园，增加学前教育学位，降低了价格，缓解了“入园难、入园贵”问题。你关注所在地区普惠园的建设吗？
近日，中国青年报社社会调查中心通过问卷网（wenjuan.com），对1967名幼儿家长进行的一项调查显示，94.3%的受访家长关注所在地区普惠园的建设。对于普惠园，受访家长最关心的问题是校园安全管理（59.4%）、办园主体和教师等人员资质（56.3%）、食品安全（55.4%）和教育理念（54.0%）。61.9%的受访家长希望对普惠园的教师进行培训，55.5%的受访家长希望政府多给予普惠园财政支持。
二线城市受访家长最关注普惠园建设
在青岛居住的李霞（化名）是一个5岁孩子的妈妈，她的孩子就读的民办幼儿园因为经营困难，今年转成了普惠园。“今年上半年孩子不能入园，学校经费来源出现问题，所以转成普惠园。老师说，这样能享受到一些政府补贴和房租方面的优惠政策”。
北京某连锁双语幼儿园老师裴雯（化名）告诉记者，今年她所在的幼儿园也遇到了一些资金上的困难，但是有集团支持，还可以维持。裴雯也在关注普惠园的情况。“这两年北京普惠园建设力度很大。我认识一些私立园的同行，从他们那里得知，一些之前收费几千元的私立园，转普惠园后，收费降到了六七百元”。
调查显示，94.3%的受访家长关注所在地区普惠园的建设。分地区来看，二线城市受访家长（96.4%）最关注普惠园建设，然后是一线城市受访家长（94.4%）。
裴雯觉得，普惠园的收费确实很低，而且提供了更多学位，能起到缓解“入园难、入园贵”的作用。但普惠园也分不同级别，学费、师资会有差异。而且学费一样的幼儿园，质量也不一定相同。“质优价廉”的幼儿园依然是稀缺资源。
调查显示，对于普惠园，受访家长最关心的问题是校园安全管理（59.4%）、办园主体和教师等人员资质（56.3%）、食品安全（55.4%）和教育理念（54.0%）。
家住河北某县的魏臻（化名）有个两岁的女儿，孩子明年就要到入园年龄，她很关注幼儿园相关信息。“最近几年，我们这里开了很多私立幼儿园，规模都不大，不知道会不会变成普惠园。其实作为家长，我最关心的不是普惠的性质，而是想知道质量是否更有保障”。
对于普惠园，受访家长关心的其他问题还有：设施和玩教具质量（49.7%）、离家距离（46.1%）、学费（40.4%）、班额（33.6%）等。
61.9%受访家长希望对普惠园的教师进行培训
虽然现在倡导发展普惠园，但一些家长还是不惜牺牲生活质量，送孩子进更贵的幼儿园。对于这种做法，43.8%的受访家长认为没必要，幼儿园阶段的教育水平差异对孩子影响不大，43.1%的受访家长认为有必要，不能让孩子输在起跑线上，13.1%的受访家长表示不好说。
李霞回忆，当初为了给孩子挑幼儿园，她费了很多心思，比较了很多不同级别的幼儿园。“国际园挺好的，但每年十多万元的学费是我们负担不起的。我们小区的幼儿园很一般，很多老师都只有高中学历。我最后给孩子找了个小一点的双语幼儿园，在孩子教育质量和家庭生活质量之间找个平衡”。
“评价一个幼儿园好不好，首先当然要看安全和规范性，然后看教育理念。”裴雯向记者介绍，幼儿阶段的孩子主要还是在进行五大领域的学习，即健康领域、语言领域、社会领域、科学领域和艺术领域，而不是学科知识的学习。“有的幼儿园，只有一两个兼职外教就敢叫双语园、国际园，或者做了一些装修，就敢叫蒙氏园，乱炒概念，提高收费。家长就要多了解一些相关知识，擦亮眼睛”。
魏臻希望，国家能给予普惠园更多的资金和政策支持，同时加强监管，保证普惠园的规范性。
怎样支持普惠园发展？61.9%的受访家长希望对普惠园的教师进行培训，55.5%的受访家长希望政府多给予财政支持，54.2%的受访家长建议请专家进行教研指导，53.6%的受访家长呼吁民营普惠园也纳入评级和奖补制度，50.9%的受访家长希望向民营普惠园派驻公办教师，37.0%的受访家长建议对其减免房屋等租金。
今年全国两会上，全国政协委员、北京师范大学教育学部教授刘焱指出，把普惠性学前教育纳入基本公共服务，可以强化政府促进普惠性学前教育发展和供给的责任，为普惠性学前教育的发展提供制度和财政保障。
李霞认为，普惠性幼儿园在保证规范办园的基础上，最需要提升的是师资水平。“希望尽量让私立普惠园的老师和公立园的老师享有一样的培训机会，提升他们的职业素养。这样一来，家长才能放心地把孩子交到老师手里”。
受访家长中，72.8%的人的孩子在普惠园就读。来自一线城市的占29.9%，来自二线城市的占49.0%，来自三四线城市的占19.4%，来自城镇或农村的占1.6%。
中青报·中青网记者 周易 来源：中国青年报
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
国家卫健委：冬季疫情将处零星散发状态 局部或发生聚集性疫情 11月12日，国务院联防联控机制就加强冬季疫情防控和深入开展爱国卫生运动有关情况举行新闻发布会。国家卫健委副主任李斌在会上表示，经多次组织专家对冬季疫情形势进行研判。目前全球新冠肺炎疫情加速蔓延形势下，我国面临境外输入病例导致本地传播风险增大，冬季将处于疫情零星散发状态，局部地区可能发生聚集性疫情，加之冬季其他呼吸道传染病进入高发期，我国疫情防控工作一刻都不能放松。 【详细】
警惕疫情叠加流感风险 疾控为你划防控重点 当下，全球新冠疫情此起彼伏，秋冬季又是呼吸道疾病高发季节，今年秋冬季或存在新冠肺炎疫情与流感等呼吸道传染病叠加流行的风险。流感和新冠肺炎都是呼吸道传染病，做好流感防控工作，就能极大程度降低新冠风险。陕西疾控来为你划防疫重点。 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn