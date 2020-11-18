钱琳翰：皮肤抗衰 理性求美

随着生活水平的提高，人们对衰老的关注与日俱增。近日，联合丽格第一医疗美容医院技术院长钱琳翰做客《健康大讲堂》，从防晒、作息、饮食、求美等方面讲解该如何减缓皮肤衰老。

钱琳翰介绍，色斑、肤色不均、毛孔粗大等症状其实都与在日常生活中没做好防晒相关。“如果家里和办公室光线都比较充足的话，紫外线也并不一定比室外少。光线都能够作用到面部，甚至白炽灯光中也包含紫外线波段。所以，防晒是全天候、四季都要重视的事情。” 钱琳翰表示，合理的作息习惯对抗衰老同样相当重要。避免劳累，杜绝熬夜，保持良好的睡眠和生活习惯，都能有效减缓衰老。

针对饮食对皮肤的影响，他建议，科学饮食多吃清淡食物，少食油腻刺激性食物。抗糖化不是简单地不吃糖，而是应注意饮食清淡，避免油炸、烧烤等高油高脂的食物，选择不会让血糖值快速上升的食物。同时，他建议，为了皮肤减缓衰老，应进行适当的运动。常运动锻炼的人，机体更有活力，能够促进糖在体内的代谢，肌肉中的肌酸和肌肽都具有抗糖化作用，所以增肌减脂也是抗糖的好方法。

近年来，医美抗衰项目越来越受到关注，钱琳翰表示，是要根据不同的年龄及症状选择不同的抗衰方向。

医疗抗衰是否存在副作用？应该如何规避？“对于老百姓来讲，唯一的规避方式就是选择正规的医院、机构、医生。如果已经开始在某机构治疗，可以查查它的资质，医生的资质，医院使用的仪器、药物等是否合法合规。” 钱琳翰认为，求美者应意识到只要是医疗项目，就存在风险，所以他也建议广大求美者应谨慎选择正规的医疗机构，并与医生进行深度沟通，理性、健康求美。