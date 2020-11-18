中关村科学城AI大健康产业步入高速发展新时期

中新网北京11月17日电 (记者 于立霄)当前，中关村科学城重点聚焦大信息和大健康两大核心产业，尤其是在人工智能的加持下，进一步赋能医药健康产业，形成了AI促进大健康产业发展的全新格局。

中关村科学城党工委委员、产业促进二处处长何建吾在17日举行的“中关村科学城AI促进大健康产业发展媒体通气会”对中关村科学城AI促进大健康产业发展现状作出以上表述。

数据显示，1-7月，中关村科学城软件和信息服务业总收入同比增长32.6%，其中人工智能领域的16家新增规上企业总收入430.57亿元，对该领域总收入增速贡献49.7%；221家规模以上医药健康企业的总收入、利润、出口总额增速均超两位数，医药健康产业进入高速发展时期。

中关村科学城通过AI赋能“创新药物+高端医疗设备+医疗服务”三个产业细分领域，为研发、临床、转化、产品上市全生命周期提供技术支撑，提升新药与医疗器械的研发效率，助力医疗大数据平台搭建，提供互联网医疗、远程会诊、云健康管理等健康服务新模式。

同时，中关村科学城还落地了全球健康药物研发中心、联影北京、医疗机器人创新中心、巢生实验室、腾盛博药等一批重点项目；率先落地以海淀医院为核心的智慧医疗应用场景。

此外，中关村科学城重点打造了中关村科学城北区、东升科技园和四季青前孵化中心-巨山产业园周边区域三大医药健康产业特色聚集区。

推想科技是中关村科学城利用AI技术赋能大健康产业并广泛应用的典型案例。据推想科技创始人兼CEO陈宽介绍，11月13日，推想肺部AI辅助检测产品正式获得了国家市场准入认证(NMPA)。

据海淀医院院长助理许猛子介绍，2019年海淀医院成为北京市首批10项应用场景建设项目之一，截至目前，医院已经与多家科研院所和企业达成合作关系。

除了引入推想科技的肺炎辅助诊断系统外，海淀医院还与中科院自动化研究所联合成立了微创介入手术机器人临床转化基地，引入天智航的第三代骨科导航机器人“天玑”，落地首台可视化AI语音免接触电梯，引入减少一半人力的消杀机器人等，使海淀的医疗诊治及服务水平提升到了新的高度。

中关村科学城作为全国科技创新核心区，未来将继续深化创新生态雨林体系，搭建平台，充分结合海淀区在人工智能技术以及临床研究方面的优势，重点围绕细胞基因治疗、合成生物学、结构生物学、高端医疗器械、智能医疗服务深化布局；推动推想科技等一批重点智能医疗项目形成示范应用，加快互联网医院、智慧医院建设，使更多创新型企业、医疗机构以及专家学者加入到中关村科学城大健康产业发展中来，用科技手段为人民生命健康保驾护航。(完)