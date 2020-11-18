“十三五”综合医改试点取得哪些进展？多省份亮出成绩单

人民网北京11月18日电 2020年是国务院医改领导小组开展省级医改综合试点的第五个年头。从2015年开展试点至今，取得了哪些成效？11月17日，国务院医改领导小组秘书处、国家卫健委就介绍“十三五”综合医改试点省份医改典型经验举行发布会。会上，江苏、上海、浙江分别亮出综合医改成绩单。

国务院医改领导小组秘书处、国家卫生健康委体改司副司长薛海宁介绍，“十三五”期间，各试点省份紧紧围绕以治病为中心转变为以人民健康为中心，推动解决群众反映突出的看病难、看病贵两个重点问题，紧紧围绕统筹推进分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管五项基本医疗卫生制度和优质高效医疗卫生服务体系建设，紧紧围绕深化供给侧结构性改革和推动卫生健康事业高质量发展，切实发挥改革“排头兵”作用，既围绕重点领域和关键环节先行先试，率先突破，又在综合医改“试验田”上深耕细作，狠抓落实见效，形成了一大批亮点经验做法，为全国面上深化医改、进一步提升改革的系统性、整体性和协同性发挥了良好的示范引领作用。

构建分级诊疗体系 提高基层就诊率

江苏作为首批入选的试点省份，2019年，全省人均期望寿命达78.27岁，孕产妇死亡率、婴儿死亡率分别控制在7.78/10万和2.52‰，居民健康主要指标位居全国前列。上海市三大健康指标连续十年处于世界发达国家或地区水平， 2019年全市户籍人口期望寿命83.66岁，孕产妇死亡率3.51/10万，婴儿死亡率3.06‰。浙江2019年全省人均预期寿命79.13岁，5岁以下儿童死亡率2.83‰，孕产妇死亡率4.08∕10万，主要健康指标达到中高收入国家水平。

分级诊疗是医改的核心，上海市医改办、上海市卫生健康委副主任赵丹丹表示，上海组建了“瑞金—卢湾”等55个区域医联体，通过探索优质资源扩容，带动布局建立东南西北中均衡布局的儿科、妇产、中医、康复、肿瘤等网格化专科医联体；区域性医疗中心建设加快，打造了一批“老百姓家门口的好医院”。

浙江省医改联席会议办公室、省卫生健康委副主任孙黎明介绍，浙江以全省域推进医共体改革为抓手，构建优质高效的整合型医疗卫生服务新体系。强力推动扁平化管理和垂直化运行，县乡医疗卫生机构“一家人”“一本账”“一盘棋”格局加快形成，县域就诊率提高4.3个百分点，基层就诊率提高2.2个百分点。

“全省建有医联体511个，24个国家紧密型县域医共体试点县（市、区）实体化运行，逐步实现医联体内部人、财、物、技术、信息、服务、管理一体化。”江苏省医改办、省卫生健康委副主任、一级巡视员李少冬表示，浙江开展“大基层服务体系”改革试点，加强农村区域性医疗卫生中心建设，率先开展社区医院建设，出台27条支持卫生人才强基措施，系统解决基层卫生人才问题，在紧密型医共体内部推行基层卫生人才“县管乡用”制度。全省居民两周患病首选基层医疗机构就诊比例达69.5％，县域就诊率达93.1％。

激发基层活力 方便患者看病就医

“基层不强，分级诊疗制度就是空话，基层要接得住，还要管得好。”李少冬强调，江苏省将强基层作为医改重点任务，多措并举，打组合拳。首先，把健康乡村建设纳入乡村振兴十项重点工程，开展农村医疗卫生服务保障水平提升行动；其次，出台卫生人才强基工程实施方案，系统性解决基层卫生人才不稳定、不平衡的问题；三是加强农村区域医疗卫生中心建设，把原来的中心卫生院增强服务能力、扩容，提升内涵，按照二级综合医院的标准进行建设。试点社区医院推动紧密型医共体试点，加强基层特色科室建设等。四是改革完善基层机构运行机制，激发活力；五是创新家庭医生服务模式，研发家庭医生服务项目库，形成了16类人群1200项点单服务菜单。

医疗改革重在解决“看病难，看病贵”问题，孙黎明介绍，“十三五”期间浙江实施新一轮公立医院医疗服务价格改革，严格控制医疗费用不合理的增长，每年度明确费用控制的目标，同时定期发布控费情况的通报，纳入健康浙江考核。取消耗材加成，提高879项偏低的劳务技术项目，降低59个检验检测的项目和调价资金池，下放医疗服务价格调整权限。在不增加患者负担的前提下，90%的上调项目纳入医保报销的范围。腾出来的空间主要是用于增加医务人员的阳光收入。

“通常患者就诊要经历7-8个环节，还存在‘看病烦’的问题。”赵丹丹表示，为了方便就医，上海实施医疗付费“一件事”，尽可能节省时间。上海依托“随申办”APP统一基础平台，作为医疗付费“一件事”的总入口，实现全市公立医疗机构“脱卡信用付费、诊间移动付费、窗口托底付费”的付费方式全覆盖。

此外，上海市还挖掘“随申码·亲属随申码”功能，首创儿童医保电子凭证，并针对限额不足或无信用卡的患者，陆续上线信用卡提额、在线数字信用卡申请等服务；拓展“互联网+医疗健康”应用，实现线上预约挂号、线上复诊开方和在线付费等互联网医疗服务功能。

“上海公共卫生应急管理体制机制进一步完善，重大突发公共卫生事件应急处置能力不断提升。”赵丹丹介绍，上海率先出台实施完善重大疫情防控体制机制的“公卫20条”，加快互联网+医疗助力疫情防控。修订本市公共卫生事件应急条例，启动市疾控中心异地扩建等项目；建立上海市重大传染病和生物安全研究院，推进生物医药临床研究建设“上海方案”。

实打实硬碰硬 推进综合医改纵深发展

“从综合医改试点的推进来看，有成绩，也有不少问题。各地的改革进展还不平衡，从改革成效来看跟党中央国务院的要求以及人民群众对健康的新期待相比还有比较大的距离，同时也有深层次的矛盾问题还没有得到解决，试点省的示范引领作用有待进一步强化。”薛海宁说。

薛海宁强调，下一步会继续发挥医改领导小组秘书处的统筹协调作用，指导和推进试点省份统筹做好深化医改和疫情防控常态化工作，实打实、硬碰硬地推进综合医改向纵深发展。

一是继续加强对综合医改试点省份的督促和指导，把深化医改作为健康中国建设的强大动力，督促指导试点省份全面实施医改的“一把手”工程和“操盘手”工程；二是要继续强化对综合医改试点省份的经验总结和宣传推广力度，继续挖掘试点省份的好经验好做法；三是要强化对综合医改试点省份的评估和激励。下一步是抓好督导考核、监测评价，健全改革的正向激励机制，及时全方位多角度的宣传报道试点省份的好经验和好做法，营造改革的良好氛围，建立综合医改试点省份的评估和动态调整机制，调动地方改革的积极性。

薛海宁表示，希望各个试点省份能够坚持一张蓝图干到底，围绕五项基本医疗卫生制度建设，围绕建立优质高效的医疗服务体系，在重点领域和关键环节的体制机制创新方面集中发力，制度的衔接配套和系统集成方面集中发力，在改革举措的落地见效和惠民方面集中发力，真正地把试点省份打造成为卫生健康领域高质量发展的示范区，打造成供给侧结构性改革的重要标杆。努力实现让人民群众得实惠、医务人员受鼓舞、投入保障可持续、健康事业得发展。