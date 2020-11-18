猪肉价格去年3月以来首次同比下降

最近老百姓“菜篮子”支出是涨是降？供暖季来了，天然气够不够用？市民关心的老旧小区改造，将补齐哪些短板？这些国计民生领域的诸多热点话题，国家发改委新闻发言人孟玮在昨天的例行发布会一一回应。

鲜菜价格：近5个月来首次环比下降

从居民消费价格看，10月份，CPI同比上涨0.5%，涨幅较上月收窄1.2个百分点；CPI环比下跌0.3%，其中食品价格是主要影响因素。

在这背后，多项食品价格在上个月出现下降：受生猪产能持续回升、猪肉供给明显好转影响，10月份猪肉价格出现了自2019年3月份以来的首次同比下降；随着前期强降雨和汛情等极端天气影响消失，鲜菜价格出现了近5个月以来的首次环比下降。

此外，汽油、柴油价格环比也分别下降2.3%和2.6%。孟玮解释，10月份核心CPI同比上涨0.5%，与上月持平；环比上涨0.1%，为连续三个月环比上升，一定程度上表明居民消费需求正在稳步恢复。

温暖过冬：天然气资源比较充足

目前，北方地区已经进入供暖季。尤其是此前不少地区提前启动供暖，也带动天然气消费出现较快增长。数据显示，11月1日至11日，全国天然气日均供应8.6亿立方米，同比增长14.6%；发电供暖用煤需求也比较旺盛。

天然气是否够用？据悉，相关部门已经协调主要保供企业灵活采取增产增供措施，加强资源统筹平衡，入冬以来保供形势总体平稳有序，用气用煤需求得到较好保障。

此外，为做好今年采暖季能源保供工作，从11月1日起，国家发改委会同各地区、有关部门和主要保供企业，启动了冬季保供日调度机制。在保障北方地区取暖用气需要方面，相关部门已经通过协调国内气田安全高负荷生产，有序采购进口资源，优化储气动用安排，组织“南气北上”，多措并举增加北方地区冬季资源供应。“特别是今年供暖季期间，可动用的储气量比去年增加约50亿立方米，在高峰期可以更好地发挥调峰保供作用。”孟玮说，总的看，今年供暖季天然气资源是比较充足的，供应是有保障的。

老旧小区：两年投资793亿元

由于建设年代较早，很多城镇老旧小区水电气路暖等配套基础设施已达到使用年限或者存在一定安全隐患，排水设施、无障碍、消防、安防等设施不足，养老、托育、停车、便民市场等公共服务设施跟不上，影响了居民基本生活。

这些短板如何补齐？今年7月份，国务院办公厅印发《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》，明确了改造任务、组织实施机制、资金合理共担机制和配套政策等内容，要求合理确定改造内容，各地可因地制宜确定改造内容清单、标准和支持政策。

记者获悉，国家发改委已经安排中央预算内投资，大力支持城镇老旧小区改造配套设施建设。数据显示，2019—2020年，共安排中央预算内投资793亿元，用于两年改造计划任务。与2019年相比，2020年的城镇老旧小区改造任务比2019年翻了一番，中央预算内投资安排规模也随之翻番。“在城镇老旧小区改造中，中央预算内投资主要支持供水、排水、道路、无障碍等与小区相关的配套基础设施建设，以及养老、托育、停车、便民服务等小区及周边的配套公共服务设施建设。”孟玮说。

重大工程：多个机场将改扩建

未来5年，我国将迎来一批重大工程。按照“十四五”规划建议，“十四五”时期将实施川藏铁路、西部陆海新通道等一批重大工程，对补齐基础设施短板，促进形成强大国内市场和经济社会发展具有重要作用。

孟玮说，国家发改委将加快推动“十四五”规划研究编制，积极支持将符合条件的铁路项目纳入“十四五”现代综合交通运输体系以及铁路发展等专项规划。在加快完善运输机场布局方面，将提升枢纽机场综合保障能力，拟重点加快实施西安、兰州、西宁、深圳、福州、贵阳、海口、广州、重庆、长沙等枢纽机场改扩建工程，推进厦门新机场、大连新机场以及昆明等枢纽机场改扩建工程前期工作，推进建设一批支线机场。

对于各方关心的资金支持方面，国家发改委将支持有关方面强化川藏铁路建设资金保障，充分利用中央预算内投资、地方政府专项债等资金，创新投融资模式，鼓励社会资本积极参与，为西部陆海新通道建设提供资金保障。（记者 曹政）