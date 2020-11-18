宝宝湿疹非小事，或发展为过敏性哮喘
宝宝有湿疹，许多家长会认为这太常见了，又不是什么严重的病，涂点药就可以了，如果不厉害甚至都不用管。近日，天津医科大学总医院皮肤科主任医师刘全忠教授提醒，宝宝湿疹不可小觑，如果孩子是易过敏体质，看似普通的湿疹会变为特应性皮炎（AD），不但易反复发作，还有可能出现“级联反应”：即特应性皮炎-过敏性皮炎-过敏性哮喘，疾病一级级地升级，病程可能将伴随孩子整个儿童期、青年期、成年期甚至老年期。
香港大学深圳医院皮肤科主任医师刘晓明教授在接受中国妇女报·中国妇女网记者采访时也提醒家长，秋冬季节正是特应性皮炎（AD）反复好发季，这一时期更要特别注意护理好宝宝全身皮肤，避免AD发作。
我国1-7岁儿童AD患病率为12.9%，1岁内婴幼儿发病率高达30.48%
数据显示，全球高达10%的成人和20%的儿童患有AD。在我国，近十余年来AD患病率增长迅速，且年龄越小发病率越高，1~7岁年龄段儿童AD患病率为12.9%，1岁以下婴幼儿AD患病率高达30.48%。有资料显示，发达国家AD患病率高于发展中国家；城市儿童AD患病率高于农村。
“特应性皮炎实际上是湿疹的一个类型，没有特应性体质的人偶尔过敏是普通湿疹，有特应性体质的人反复过敏就是特应性皮炎。”北京大学第一医院皮肤病与性病科主任医师刘玲玲教授在回答记者“为什么儿童特别是婴幼儿AD发病率会如此之高”时表示，AD主要由以下三方面因素相互作用促使发病：遗传是引发AD的重要病因，父母和兄弟姐妹如果患有AD或其他过敏性疾病，孩子患病概率就高；此外在遗传作用下，患者往往有皮肤屏障先天性功能下降和免疫紊乱，对内外环境变化特别敏感，也容易出现皮肤炎症；气候变化、环境因素和生活方式的改变，以及感染源的作用、理化刺激等，也会诱发或加重AD。
“近些年我国儿童AD发病率逐年升高，也与大环境变化脱不了干系。”刘全忠告诉记者，婴儿在出生后是逐渐接触过敏原的，所以这个年龄段最容易发生过敏。等孩子身体接触过敏原多了，会出现两种情况：一种是逐渐往耐受方向发展，到了成人慢慢就好了；另一种情况是遗传了过敏体质，越接触过敏越厉害。现代社会过敏原比过去多了很多，这也是发达国家AD发病率高的原因，比如我国30年前特应性皮炎并不多见，但现在发病率越来越高。
六成儿童AD可以治愈，孩子发病不严重也要早治，避免出现“级联反应”
刘全忠指出，通过大数据发现，80%的婴儿都有特应性皮炎，到了儿童期有30%会消失，到成人前又有30%会消失，这个病实际上有60%是能治好的。但很多家长认为皮肤病没啥并不重视，以至不少孩子AD反复发作，越发作越严重，皮肤损伤比较重，严重搔痒和皮疹会影响患儿正常生活。
刘玲玲告诉记者，特应性皮炎不同年龄有不同的好发部位，两岁以下婴幼儿，往往发于头面部、颈部；稍大一些儿童好发于四肢及身侧；到了三五岁进入儿童期，慢慢转向四肢的躯侧，肘窝、脖窝、腹股沟等；到了青少年及成人期，好发部位又回到头面部、颈部，严重的全身都会有。但不管是哪个时期，突出症状就是非常顽固的皮疹和瘙痒，且瘙痒经常发生于夜间，致使患者无法正常入睡，形成瘙痒-搔抓-瘙痒的恶性循环，非常痛苦。而长期失眠还可引发患者负面情绪、抑郁和焦虑等心理疾病。刘晓明告诉记者，前段时间在香港有一个十七八岁的女孩，就因为特应性皮炎反复发作太痛苦而跳楼自杀了。
“对于小孩，我们提倡即使AD发作不严重，也要进行早期治疗，避免出现过敏性皮炎、过敏性哮喘的‘级联反应’。” 刘全忠比喻说，这就相当于一个家庭，父母天天吵架，在这个坏环境中日久天长小孩也成为一个坏脾气孩子；免疫系统也有惯性，越激惹越反复越厉害，发作后不认真治疗，反反复复一定会往坏的方向发展。
刘全忠建议，对于AD治疗最理想状态是：患病后一定要先控制住，再进行一个阶段的维持治疗，让孩子自身免疫系统接近正常状态。婴幼儿如果注意防护，孩子免疫系统会慢慢平稳下来，大了以后AD在其身上就不容易被引发。
秋冬季AD易反复发作，科学护理为孩子筑牢保护屏障
刘晓明提醒家长，秋冬季是AD好发反复季，特应性皮炎典型症状是全身皮肤干燥，在干燥环境里特别容易复发。这时应尽量避免过敏原接触和刺激源刺激等。“在孩子还没出现皮疹时，家长就要为他做好润肤护理。对于正常孩子，都要涂润肤霜，这对孩子是一个保护，对过敏性刺激也有抵抗作用。在不同季节，要使用不同的润肤霜。”刘晓明说。
刘晓明介绍，润肤霜分几种剂型，乳剂是稀的，适合夏天用；软膏是白色固体的，适合比较干的皮肤；软膏剂型是一种黄色固体，油性高，适合冬天用。有经验的家长可根据气候自行调配，比如买一支乳剂，气候一干燥，就滴一点橄榄油到里面，中和一下给孩子涂抹。每个孩子皮肤干湿程度不一样，对润肤霜的需要也不一样。但无论用哪种护肤品，都要把握一个原则：成分越简单越好，香料、防腐剂能没有就没有。使用润肤霜的具体方法是：每次给孩子洗完澡后2分钟内进行全身涂抹，然后拍一拍、揉一揉，让润肤霜被皮肤充分吸收。
避免儿童AD反复发作，用药要及时足量，需长期坚持治疗
刘晓明说：“目前医学水平还不能保证让AD不复发，但可以做到减少复发。具体来讲，要注意洗护用品的科学使用，合理饮食，减少高糖、高脂、高蛋白摄入，减少接触过敏原。”
减少AD反复发作的另一项重点是：药物治疗的及时和足够。刘玲玲说，有的人AD总是反复，往往是用药不足造成的。病程越长用药越长，如果病程在三个月以上，用药至少要维持三个月、半年甚至一年时间。坚持长期主动的维持治疗，可以有效缓解症状，延缓复发时间。
以往治疗AD的药物有两大类：外用糖皮质激素和外用钙调磷酸酶抑制剂，其中糖皮质激素是AD的一线疗法。但很多家长闻“激素”色变，现在随着非激素、小分子药物的出现，十多年来在外用非激素抗炎领域无新产品的现状已被打破，刘全忠表示，以舒坦明（克立硼罗）为代表的小分子药物，适用于轻中度AD患者的局部外用治疗，能迅速吸收，短时间内止痒效果好，具有和激素同类作用，还避免了糖皮质激素的不良反应，对于2岁及以上AD儿童患者在治疗和维持治疗上都是很好选择。（记者 王凯）
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