戴口罩尽量不化妆，“口罩脸”更需重养护
自今年初新冠肺炎疫情暴发至今，人们戴口罩出行已成为常态，同时由“口罩脸”引发的各种皮肤问题也日益频繁。在主打“皮肤保养问题交流”的小红书平台上，很多网友留言：“长期戴口罩，闷痘严重。”“敏感肌肤戴口罩，脸和脖子都磨得疼”……
女性化妆戴口罩易爆痘，选口罩应注重材质
复旦大学附属华山医院皮肤科副主任医师严淑贤介绍，从门诊情况看，口罩引发最常见皮肤问题就是“接触性皮炎”。“因为有些人的皮肤比较敏感，对口罩材质产生了过敏性反应；或者是有些患者购买了质量不达标、假冒伪劣的口罩，对皮肤刺激性很大。”严淑贤说。
“一定要从正规渠道购买口罩，并确认口罩材质是否含有致敏成分。”《美尚优媒》主编任红建议，在条件允许情况下，应尽量选择材质好、透气性好的口罩，并且在安全环境下，不戴或缩短戴口罩时间。任红认为，口罩内的皮肤长时间处于封闭状态，温度高、湿度大，无疑加大了皮肤油脂分泌，这同样加速了细菌繁殖，易刺激皮肤产生炎症，这是发生爆痘的主要原因。
其实，戴口罩并不会直接导致“闷痘”，但如果女性长期在带妆尤其是浓妆情况下，再捂上口罩，就很容易堵塞毛孔，刺激毛囊导管上皮角化过度，产生粉刺。严淑贤建议：“如果因为工作需要长期戴口罩，那么尽量不要化妆，粉底、BB霜、质地厚重的隔离霜都不要频繁使用。”
保湿护理+抗糖清油，可减轻口罩引发的刺激
保湿护理是对面部皮肤的第一道保护屏障。对敏感肌人群，严淑贤建议：“在温和清洁后，一定要做好保湿护理。正确的保湿护理会大大减轻口罩引发的刺激。”
其次，闷痘人群需改变不良生活方式。有痤疮的年轻人，不仅要“忌状”，更要“忌口”。“最好在晚间11点前入睡，保持长期规律作息。尤其在饮食上，清淡为主，忌甜辣、油炸、咖啡、巧克力等食物。”严淑贤表示，抗糖清油是预防痤疮重要一环，那些容易诱生痘痘的食物尽量不要吃。
“如果出现红肿和破溃情况，可以适当外用抗生素软膏，对已损伤部位，可酌情使用创可贴或医用敷料，避免创口进一步受刺激。”任红建议。
严淑贤认为，“口罩脸”是特殊时期产生的特殊问题，患者不必过于焦虑，要放松心态，在给肌肤护理做减法的同时注重基础性防护，皮肤在养不在治。
“如果出现较为严重的皮炎，请及时去医院接受正规治疗，切忌自己随意乱用药。”严淑贤提醒，有些药物属于激素类产品，长期反复使用，可能引起激素依赖性皮炎。（记者 徐阳晨）
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