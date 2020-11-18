孕期夫妻不和睦或影响宝宝行为

一项由多国研究人员参与的研究显示，如果孕期夫妻关系紧张，孩子两岁前出现情感和行为问题的可能性会增加。

英国剑桥大学、伯明翰大学、美国纽约大学和荷兰莱顿大学研究人员调查来自英国、美国和荷兰共438名初次怀孕的孕妇，分别在孕妇孕晚期、宝宝4个月大、14个月大和24个月大时，让调查对象填写问卷，接受面对面访谈。

结果显示，首次怀孕女性产前幸福感直接影响孩子两岁前行为。如果孕期感到精神压力大和焦虑，她们的孩子更可能在两岁前出现行为问题，如乱发脾气和躁动。另外，如果夫妻关系在女方产后初期紧张，孩子两岁前出现爱哭、闷闷不乐、易受惊吓等情感问题的几率增加。

研究人员指出，数据显示，女性孕期中夫妻双方心理健康问题对子女行为方面的影响独一无二，强调需要将对孕产妇的（精神）支持扩展至男方。（敏稳）