市场监管总局：成都仲惟康药房售进口瑞福瑞牌辅酶Q10胶囊等11批次食品不合格
人民网北京11月18日电（董童）17日，国家市场监督管理总局于官网发布的《关于11批次食品不合格情况的通告》（以下简称“通告”）指出，近期，市场监管总局组织食品安全监督抽检，抽取粮食加工品、食用农产品、食糖、饮料、酒类、糕点、饼干、淀粉及淀粉制品、方便食品、豆制品、蜂产品、水果制品、肉制品、水产制品、调味品、婴幼儿配方食品、保健食品、特殊膳食食品和食用油、油脂及其制品等19大类食品560批次样品，检出其中食用农产品、饮料、酒类、糕点、方便食品、保健食品等6大类食品11批次样品不合格。发现的主要问题是，微生物污染、农兽药残留超标、食品添加剂超限量使用、质量指标不达标、质量指标与标签标示值不符等。
其中，四川省成都仲惟康药房销售的、标称上海显龙生物科技有限公司进口的、美国制药百福生公司生产的瑞福瑞牌辅酶Q10胶囊（原产国：美国），大肠菌群不符合食品安全国家标准规定，水分不符合产品执行标准要求。检验机构为四川省食品药品检验检测院。
监督抽检不合格食品具体情况通告如下：
微生物污染问题
四川省成都仲惟康药房销售的、标称上海显龙生物科技有限公司进口的、美国制药百福生公司生产的瑞福瑞牌辅酶Q10胶囊（原产国：美国），大肠菌群检验检验结果为＞110MPN/g ，不符合食品安全国家标准规定的≤0.92MPN/g，水分检验结果为9.75%，不符合产品执行标准要求的≤4.0%。检验机构为四川省食品药品检验检测院。
淘宝网萌大叔食品饮品店（经营者为江苏省淮安小青桔科技有限公司）在淘宝网（网店）销售的、标称江苏省淮安区林集镇康乐源食品厂生产的“淮安大运河汽泡水 甜橙味”（含气果味饮料），菌落总数检验结果为1.4×103CFU/mL；9.6×102CFU/mL；＜1CFU/mL；1.4×103CFU/mL；＜1CFU/mL，不符合食品安全国家标准规定的n=5，c=2，m=100CFU/mL，M=10000CFU/mL；酵母检验结果为1.7×103CFU/mL，不符合食品安全国家标准规定的≤20CFU/mL。检验机构为武汉食品化妆品检验所。
淘宝网萌大叔食品饮品店（经营者为江苏省淮安小青桔科技有限公司）在淘宝网（网店）销售的、标称江苏省淮安区林集镇康乐源食品厂生产的“淮安大运河汽泡水 柠檬味”（含气果味饮料），酵母检验结果为1.6×103CFU/mL，不符合食品安全国家标准规定的≤20CFU/mL。检验机构为武汉食品化妆品检验所。
天猫鼎诚食品专营店（经营者为江苏省扬州市宝应县鼎诚食品坊）在天猫（网店）销售的、标称江苏省扬州莲顺食品有限公司生产的桂花莲子藕粉，霉菌检验结果为140CFU/g；150CFU/g；110CFU/g；30CFU/g；<10CFU/g，不符合产品执行标准要求的n=5，c=2，m=50CFU/g，M=102CFU/g。检验机构为南京市食品药品监督检验院。
农兽药残留超标问题
广西省桂林市七星区家乐市场赵亿君销售的豇豆，水胺硫磷检验结果为0.38mg/kg，不符合食品安全国家标准规定的≤0.05mg/kg。检验机构为青岛市华测检测技术有限公司。
重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司溉澜溪店销售的小芹菜，毒死蜱检验结果为0.26mg/kg，不符合食品安全国家标准规定的≤0.05mg/kg。检验机构为广电计量检测（湖南）有限公司。
重庆市南岸区辉丽食品店销售的、来自重庆市九龙坡区杨家坪批发市场的泥鳅，恩诺沙星检验结果为926.6μg/kg，不符合食品安全国家标准规定的≤100μg/kg。检验机构为广电计量检测（湖南）有限公司。
江苏省南京凤栖茶南农贸市场管理服务有限公司肖为怀销售的、来自江苏省南京江宁浩长水产商贸行的鲫鱼，恩诺沙星检验结果为286μg/kg，不符合食品安全国家标准规定的≤100μg/kg。检验机构为上海市食品药品检验所。
江苏省南通市崇川区通安光鸡经营部销售的、来自江苏省盐城栖岭农业科技有限公司的乌骨鸡，尼卡巴嗪检验结果为510μg/kg，不符合食品安全国家标准规定的≤200μg/kg。检验机构为上海市食品药品检验所。
食品添加剂超限量使用问题
淘宝网地道东北特产店（经营者为黑龙江省佳木斯市东风区地道东北特产店）在淘宝网（网店）销售的、标称黑龙江省佳木斯食林食品有限公司面食分公司生产的槽子糕（蒸烤类糕点），防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和检验结果为1.4，不符合食品安全国家标准规定的≤1。检验机构为吉林省食品检验所。
质量指标与标签标示值不符的问题
淘宝网汉襄王酒业（经营者为湖北汉襄王酒业有限公司）在淘宝网（网店）销售、标称湖北汉襄王酒业有限公司生产的黄酒（干型），酒精度检验结果为6.8%vol，不符合产品标签标示要求的≥8.0%vol。检验机构为福建省产品质量检验研究院。
通告要求，对抽检中发现的不合格食品，市场监管总局已责成黑龙江、上海、江苏、浙江、湖北、广西、重庆、四川等省级市场监管部门立即组织开展核查处置，查清产品流向，采取下架召回不合格产品等措施控制风险；对违法违规行为，依法从严处理；及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开，并向总局报告。
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