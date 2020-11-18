日本札幌升级疫情警戒级别 民众被要求避免不必要外出
中新网11月17日电 据日本共同社报道，当地时间17日，日本北海道政府召开新冠病毒对策总部会议，就札幌市疫情警戒级别提升至“4级”一事，要求避免不必要非紧急外出，并减少与道内其他地区的往来。
报道称，北海道17日新增确诊病例197例，新增死亡病例2例。新增感染者中，札幌市有150人，占全体的约7成。
报道指出，虽然最近一周的新增感染人数等7个指标中，4个的警戒级别相当于“4级”，但北海道总体维持在“3级”，札幌市则相当于“4级”。
据报道，要求避免外出等的限制措施将于11月27日结束。考虑到对经济的不良影响，有关限制措施仅限于5人以上和超过2小时饮食的情况，以及前往未采取防疫对策场所的情况等。
札幌市长秋元克广17日在该市对策会议上强调，“希望大家避免与家人以外的人聚餐，慎重考虑本周末的三连休是否有必要外出。”
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