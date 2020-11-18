北京开展“网剑行动” 严打涉防疫用品销售违法行为
中新网北京11月17日电 (记者 杜燕)北京严厉打击野生动植物及其制品非法交易行为，全面禁止网上非法野生动植物交易，并组织开展打击网络销售长江流域非法捕捞渔获物专项行动。
这是记者17日从北京市市场监督管理局获悉的。据介绍，为进一步规范网络市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的网络市场环境，北京市市场监督管理局联合北京市公安局、北京市网信办、北京海关、北京市通管局等16部门，在全市开展2020网络市场监管专项行动(简称“网剑行动”)，旨在打击网络违法行为、维护网络市场秩序、促进网络经济发展，同时统筹推进线上线下一体化监管。
“网剑行动”主要有8项重点任务：一是夯实电子商务平台主体责任。指导平台根据《主体责任清单》要求，落实各项法定义务；开展平台落实主体责任专项执法检查；对销售食品、药品、防疫用品的平台内经营者进行重点抽查，确保经营者主体信息真实有效。
二是加强重点领域广告监管。重点查处医疗、药品、医疗器械等关系人民群众身体健康和财产安全的虚假违法广告，尤其是对疫情期间涉及防疫用品、生活物资等的虚假违法广告，加大执法办案力度，查办、曝光一批大案要案。
三是重拳打击不正当竞争行为。严厉打击网络虚假宣传，尤其是疫情期间夸大、虚构产品功效等误导消费者的行为；严肃查处刷单炒信、仿冒混淆、违规促销、违法搭售、平台二选一、诋毁商誉等违法行为。
四是集中治理网上销售侵权假冒伪劣商品违法行为。以食品、防疫用品、儿童用品等关系公众生命健康安全的消费品为重点，开展网络交易产品质量抽检，指导电子商务经营者依法履行产品质量义务。
五是严厉打击野生动植物及其制品非法交易行为。开展打击野生动植物违规交易专项执法行动，全面禁止网上非法野生动植物交易；组织开展打击网络销售长江流域非法捕捞渔获物专项行动。
六是规范网络直播营销等新业态。开展网络直播营销专项整治，严厉打击网络直播营销过程中的各类违法行为；引导直播行业龙头企业制定完善行业自律公约；加强二手物品网络交易平台监管，配合相关部门依法打击违法犯罪行为。
七是保护消费者合法权益。落实接诉即办有关要求，开展网络交易诉求突出问题专项整治；建立网络交易重点治理主体名单；加强对网络平台运营主体价格的全过程监管。
八是聚焦网络食品安全问题。开展食品安全“净网”行动，有效控制食品安全风险；强化保健食品网络营销监管；加强网络订餐配送过程管理；严厉打击网络交易发现的生产销售不卫生、不达标、过期变质食品行为。
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