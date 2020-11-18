“咔嚓”一声，马上长高！“整脊”真有这么神？
最近，网络上刮起了一阵“整脊风”，不少明星体验过整脊治疗后瞬间“神清气爽”，驼背弓腰等不良体态统统消失，就连身高都增长了几厘米。网友们看后纷纷表示好想亲自体验一下整脊治疗。
然而，整脊真有这么神奇吗？广州医科大学附属第二医院康复科副主任治疗师叶正茂指出，因为去了不知名小店推拿按摩而导致终身残疾的案例屡见不鲜，所以，切记整脊需谨慎。
整脊主要针对人体脊椎，简言之就是运用各种手法活动脊椎，使其恢复正常的解剖结构与功能，从而治疗因脊椎结构异常而引起的一系列疾病，而并不是每个人都适合、有必要进行整脊的。
有些人脊柱一不舒服，就马上去整脊。其实，频繁整脊反而使脊柱关节不稳，绝对是错误的行为。叶正茂强调，脊柱具有支持躯干、保护内脏、保护脊髓和进行运动的功能，其内部自上而下形成一条纵行的脊管，内有脊髓。脊髓发出多对神经，支配着身体的感觉、运动，一旦受损，轻则造成脊髓震荡，重则终身截瘫。
整脊后不仅身姿挺拔，还长高了，这真的可能吗？叶正茂称，整脊为一种针对脊柱的治疗手段，常用于调整脊柱小关节紊乱等病症。然而，弯腰驼背是长期不良习惯导致的，骨骼肌肉都有一定程度改变，长期坚持运动训练才是矫正的最佳手段。整脊过后的长高，只是由于身姿挺拔，身体对线正常而产生的视觉上的长高，并不是真正的生理意义上的长高。
整脊复位的操作看似是简单的动作，可操作者需要熟知人体解剖、运动学等医学知识，受专业训练，且清楚了解每位患者具体病情。叶正茂提醒，如有需要，请选择正规的医院或机构和专业人员进行个人针对性整脊。整脊前完善相关影像学检查，未排除禁忌症不能接受整脊治疗，并且避免在过饱、过饥、饮酒后、情绪激动时接受整脊治疗。
这几类人需慎用或禁止整脊
1. 颈曲消失、反弓者慎用；
2. 严重骨质疏松者、孕妇禁用；
3. 椎弓裂、脊椎滑脱以及骶椎裂者；
4. 脊柱骨结核、骨肿瘤、骨髓炎的患者；
5. 寰枢椎先天畸形、外伤所致寰枢关节错位急性期；
6. 胸腰椎手术后，腰椎间盘突出症急性期、腰僵未缓解者慎用；
7. 合并严重并发症，急性传染病、恶性肿瘤及骨关节化脓性症者禁用。
（羊城晚报记者 余燕红 通讯员 方丽婷 许咏仪）
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