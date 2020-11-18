高值医用耗材治理的重要一步（人民时评）

不久前，一场采购金额过百亿元的国家级高值医用耗材集中采购开标。多年来位居高价位的心脏支架大幅降价，从均价1.3万元降至700元左右，降幅超过90%，按意向采购量计算，预计节约资金109亿元。这一消息，引发社会关注和热议。

心脏支架是人们熟悉的高值医用耗材。近年来，因我国心血管疾病患病人数不断增多，进行心脏支架植入的病例数逐年攀升，每年临床用量达100多万个，人均使用1.4—1.5个。但是，心脏支架的平均价格一直在万元以上，全国心脏支架的费用负担一年超过150亿元。

心脏支架的价格较高，与其创新性、侵入人体特性有关。经过长达30多年的临床使用，心脏支架技术已经比较成熟，国内产品临床使用率已达80%，国产、进口产品在质量上几乎没有太大差异。按市场规律，这种技术成熟、竞争充分的产品价格会逐步下降。然而，心脏支架由于销售模式的原因，过于依赖推广、营销，中间环节费用占了大头，导致出厂价与患者使用价之间相差巨大。不仅是心脏支架，其它高值医用耗材价格往往都比较高。从出厂、各层级代理商、物流配送到医院采购、使用，经过的环节越多，中间费用就越高，价格也越高。由于高值医用耗材型号复杂、种类繁多，病例之间的使用存在差异，因此多年来难以开展“团购”，无法有效实现量价挂钩。同时，因流通费用过高，相关企业往往重销售、轻研发，产品难以靠质量、创新赢得市场。

从心脏支架开始，高值医用耗材的暴利现象该终结了。集中带量采购带着联盟地区2408家医疗机构80%的需求用量，招采合一、量价挂钩，采取医保预付货款、医院确保使用、药监部门全力监管质量的综合手段，实现降价保质，强力治理价格虚高。此前，药品集中带量采购已经有了3批实践，给高值医用耗材集采提供了有益经验。尽管目前心脏支架不像药品一样有一致性评价质量认证，但采购的心脏支架全部是医疗机构自主报量的常用主流产品。按照规则，即使出现中选产品不是医院常用产品的情况，也由医院自主决定用量。另外，临床上仍有20%的使用比例留给医生和患者自主选择。随着国家医保局推进耗材标准化编码工作，所有高值医用耗材还会有统一的标准。这将为今后所有品种的集中带量采购打下良好基础。

面对集中带量采购，有些人担心，会不会这头降了那头升了？对此，医保部门已经明确，医保预算结余留给医院，医院按照政策自主分配，这无疑将大大激发医院的积极性。同时，配套医保支付改革、医疗服务价格调整、药品流通体制改革，以及公立医院薪酬制度、补偿机制改革等，将有效防止出现“按下葫芦浮起瓢”的现象，推动实现合理诊疗，合理使用药品、耗材。

高值医用耗材治理被称为医改难啃的“硬骨头”，涉及的利益链条长，触及的改革面广。为了人民群众的健康，切实减轻费用负担，让医保基金得到更加合理的使用，促进行业可持续发展，再难的事情也要努力办好。以更大的决心和勇气攻坚克难，凝聚众智、集聚众力，朝着改革目标协同发力，才能加快实施健康中国战略，更好守护人民健康。

《 人民日报 》（ 2020年11月18日 07 版）