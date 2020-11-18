希望相关部门和旅游企业不断提升旅游产品和服务的供给能力，完善基础设施，严格市场执法，帮助老年游客顺利实现出游愿望

入冬以来，天气渐冷，旅游市场发生明显变化，南方一些气候温暖、特色鲜明的城市和景点受到广大游客青睐。其中，越来越多的老年人将出游目的地锚定南方。数据显示，目前携程、去哪儿网、中青旅遨游网等旅游平台订单量已恢复到去年同期的八成，老年游客成为重要的出游人群。

我国60岁及以上的老年人已超2.5亿人，占总人口的比重超过18%。根据国家老龄办和艾媒咨询发布的调查数据，2016年至今，我国中老年游客旅游消费年均增速达23%，预计2021年将超7000亿元。退休后，老年人拥有大量可自由支配的时间，很多老年人把旅游当作度过这些时间的最好选择之一。同时，疫情防控期间，老年人旅游市场也出现一些新变化，定制团、小团游、拼团游等个性化旅游需求越来越旺盛，老年人旅游消费迎来新一轮升级。

但也要看到，现在市场上专门针对老年游客的旅游产品还不够丰富，商业模式比较单一，旅行过程中针对老年游客的便利乘车、优惠门票等政策措施还不能很好地落实到位。一些针对中老年游客的“低价团”等欺诈事件还时有发生。如何摸准老年游客的需求脉搏，让老年人更好享受旅游生活，仍有不少问题亟待解决。

现在，我国旅游消费正由观光型向休闲型转变，对老年游客来说同样如此。出门在外，他们越来越关注深度体验和品质感受，注重旅游的休闲、保健、康复等附加功能。这就需要旅游企业多动脑筋，精心设计，周密组织。比如，在老年旅游产品结构上，主动增加休闲旅游、疗养康复等复合型产品。在旅游项目方面，要针对年龄进行细分，对高龄老人可适当减少娱乐项目，让其不需要耗费太多体力就能轻松舒适地完成旅行。此外，老年人自我保护能力相对较弱，安全保障必不可少。旅游团和旅游景区应当完善应急预案、配备急救人员，做到防患于未然。

老年游客往往有个特点，即大多选择错峰出行。这不仅可以避免高峰期人多拥挤，也可对旅游经营的淡旺季调节起到平衡作用，对发展旅游经济很有意义。旅游企业在设计老年人旅游产品时，不能一味地压缩成本，牺牲出行体验和旅游品质，而应根据老年人特点，推出更具特色的项目，在路线安排、行车住宿等方面体现更多人文关怀。同时，引导老年游客树立正确的消费理念和生活方式，主动抵制不合理消费。对于价格欺诈、强迫购物、擅自改变行程等侵害老年游客权益的行为，有关部门要加强市场监管，及时予以查处。

在追逐“诗和远方”的同时享受品质生活，是许多老年人的愿望。希望相关部门和旅游企业不断提升旅游产品和服务的供给能力，完善基础设施，严格市场执法，帮助老年游客顺利实现出游愿望，在享受自然山水、感受人文景观的过程中不断提升获得感、幸福感、安全感。

《 人民日报 》（ 2020年11月18日 19 版）