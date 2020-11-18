中药“金狗脊”，初冬补肾壮骨来一碗！

立冬节气之后，岭南地区也进入了初冬气候。广东省人民医院中医科副主任医师林举择表示，中医学认为，肾主骨，骨为肾之余，而冬季对应人体脏腑肾脏。在初冬季节，可适时补充具有强壮腰膝、益气补肾功效的保健汤品，为安心过冬保驾护航。

说起“狗脊”，很多人可能望文生义以为是动物狗狗的脊椎，林举择表示，其实狗脊是一味中药材，采自蚌壳科植物金毛狗脊的干燥根茎，因其形状似狗，外表覆盖有金黄色绒毛，又俗称之“金狗脊”或“金毛狗脊”。

狗脊入药要去除外表金黄色绒毛，其味苦、甘，性温，归肝、肾经，有祛风湿、补肝肾、强腰膝的功效，用于主治风湿痹痛、腰膝酸软、下肢无力、尿频、遗尿、白带过多等病症。

枸杞则是常用补肾阴、滋肾阴的药食两用之品。

本款汤中金狗脊补肝肾、强腰膝，搭配枸杞、大枣、羊肉共奏补肝肾的功效，适合于初冬季节温肾暖阳。

金狗脊枸杞大枣煲羊肉汤

【材料】金狗脊40克，枸杞子30克，羊肉600克，大枣15克，生姜4片。

【制作】所有材料清洗干净；金狗脊装入汤料袋中，袋口扎紧；羊肉切大块后飞水备用；所有材料共入瓦煲内，加入清水2500毫升左右(约10碗水分量)，武火煮沸后再改文火慢熬2小时左右，进饮时方加入适量食盐调味饮用即可。这是3～4人分量。

【功效】强壮腰膝，温补肝肾。

（羊城晚报记者 林清清）