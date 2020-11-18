又到年度体检时  你“检”对了么？

每年此时正是年度体检的高峰期。每年一次的体检能帮助自己及时发现身体异常，许多人为自己、家人安排体检，认为早发现问题，可以尽早介入，早安心。不过，体检提上日程是好事，但即便每年都进行体检，还是可能突然查出大病，这是为什么呢？

南方医科大学第三附属医院健康管理中心主任胡兆霆主任医师介绍说，目前多数人体检大都是以选套餐的方式选项目，但大多体检套餐仅涵盖了一些基础的项目，主要针对慢性疾病、常见疾病风险因素、部分重大疾病的筛查。尤其是单位团队体检，基本都是套餐项目为主，缺乏个性化和专科化，这就容易造成漏检及漏诊的情况。

普通的体检套餐未必适合所有人，由于个人身体状况不同，体检项目常常需要根据个体具体情况做出相应的调整，才更有利于健康的科学评估，疾病的早期筛查。体检套餐多种多样，很多人挑花了眼，不知道该怎么选择。胡兆霆提醒，虽然各年龄段有不同的重点体检项目，但具体情况因人而异，建议大家在体检时，要充分说明自身情况，包括年龄、性别、家族史、既往病史、生活饮食习惯、工作环境等，以便在健康体检中选择更适合自己的体检项目，还要结合往年体检发现的问题，以及自己对健康评估的需求，针对相关疾病、亚健康状况及疾病风险预测等，选择专科项目及一些深度健康体检项目，从而早期发现一些专科疾病及潜在的风险因素。

比如说，应酬多的人除了肝功能检查，还可加做无创肝纤维化检测，看看肝组织受损程度；中老年人可加做骨密度检测，看看骨质疏松以及骨代谢情况；有过性生活的女性除了妇科检查、白带常规、宫颈病理涂片等，最好加做高危型人乳头状瘤病毒DNA（HPV）检查；有胃肠肿瘤家族史的人，可以在普通体检套餐的基础上，增加胃肠镜检查，以便及时发现胃肠可能存在的异常情况；如果属于肺癌高危人群，应该每年进行低剂量螺旋CT检查，如果只是按照普通体检套餐的项目拍胸片，就可能会漏诊，因为胸片很难发现早期肺癌及肺结节。

有脑卒中家族史、高血压、心脏病、糖尿病、高脂血症等是中风发生的高危因素。生活不规律、暴饮暴食，缺乏运动，烟酒过量、女性长期使用口服避孕药等也都属于危险因素。胡兆霆建议，45岁以上中老年人尤其是高危人群每年体检时，加上心脑血管结构及功能的相关检测，比如心脏超声，了解心脏结构及功能的情况，颈动脉彩色超声检查，看看有没有颈动脉斑块或狭窄；有条件的可以做脑部血管磁共振，则能够整体详细地评估脑血管的状况等，有助于在出现症状前，及时发现心脑血管病，有效降低心脑血管疾病风险。常见的慢性疾病早期也是可以发现的，如高血压、糖尿病、高血脂、高尿酸血症等，体检及时发现，有助于针对这些疾病进行干预，避免发生后续的并发症，如心梗、卒中等严重疾病。

胡兆霆说，体检是帮助你更了解自己的健康状况，在你感觉不到“病”的时候帮你查“病”，是早期发现疾病最重要的手段。体检不是例行公事，查完了就“完成任务”了，而是要根据体检结果，做好相关的早期干预及风险预防。复杂的专科问题，一定要咨询专科医生并针对性地做好复查等。总之，体检仅是发现问题、维护健康的开始，体检的最终目的是提高健康水平，提升健康品质。（全媒体记者周洁莹 通讯员陈晓霖）