非药物干预措施达6000多种，《自然》评估后提出
降低新冠传播6招最有效
科技日报北京11月17日电 （记者张梦然）英国《自然·人类行为》杂志17日公开发表的一项流行病学报告，欧洲科学家团队对2020年3月至4月一些国家或地区采取的6000种非药物干预进行了评估，结果显示侵入性较低的非药物干预，如有效的宣传策略和政府支持，在遏制新冠肺炎传播方面的效果或许和侵入性较强的手段（如封锁措施）一样有效。同时，研究结果和验证结果都显示，最有效的非药物干预是：取消小型集会、关闭教育设施、实施边境管控、个人行动管控、全国封锁和增加个人防护品的供应。
在缺乏有效的新冠病毒疫苗的情况下，各国政府纷纷采取非药物干预手段减缓病毒的传播。由于这会产生经济和社会影响，搞清楚哪些非药物干预最有效，将能够让利益干系人有针对性地采取干预手段，减少病毒传播率。
包括奥地利维也纳医科大学科学家皮特·克里梅克及其同事，采用了4种计算方法来模拟2020年3月至4月79个国家或地区采取的6068种非药物干预，以评估它们对于缓解新冠病毒传播、降低病毒再生率的影响。
随后，团队又利用两个包含226个国家或地区的42151种非药物干预的数据库，对模拟结果进行了验证。4种计算方法所揭示的最有效的非药物干预是一样的，即取消小型集会、关闭教育设施、实施边境管控、个人行动管控、全国封锁和增加个人防护品的供应。
除此之外，研究团队还发现侵入性较低的非药物干预，包括政府扶持弱势群体、粮食援助项目、策略性宣传保持社交距离和自我隔离，可以和侵入性较强的非药物干预（如封锁）一样有效地降低病毒传播率。效果最差的非药物干预是环境相关措施，如清洁共享表面。研究人员发现，不同国家或地区的非药物干预的有效性受到以下因素的影响：实施干预的速度、数量以及社会经济、文化和政治因素。
研究团队强调，没有单单哪一项非药物干预能够阻止新冠肺炎的传播，需要针对各国或地区及其具体疫情来综合实施相关干预。他们称现有数据时间有限，需要在各国或地区放松和/或重新实施干预时，在更长的时间范围内评估非药物干预的影响。
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