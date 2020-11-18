新冠病毒或于去年9月就在意大利传播

科技日报北京11月17日电 （记者刘霞）意大利米兰国家癌症研究所（INT）研究人员在最新一期《肿瘤杂志》上撰文指出，他们的最新研究显示，新冠病毒去年9月就已经在意大利传播，远早于武汉出现疫情的时间，也较目前意大利官方确认首例新冠患者出现的时间（2月21日）提前了5个月。

在最新研究中，科学家们对2019年9月至2020年3月间959名身体健康志愿者在参与一项肺癌筛查试验项目时留下的血液样本进行了分析，有111人（11.6%）体内今年2月前就出现了新冠病毒抗体。而且，在2020年2月第一周，有超过30%的人新冠病毒检测呈阳性。

研究合著者乔瓦尼·阿普龙接受英国路透社采访时表示：“这些无症状患者的样本不仅血清测试呈阳性，还拥有能够杀死病毒的抗体。”

在这些检测出抗体的样本中，有4份样本采集于去年10月第一周，这表明这些人9月就感染了新冠病毒。

阿普龙补充说，这项研究表明，新冠病毒会长时间在人群中传播，不过致死率较低。但这并不意味着病毒会慢慢消失，相反它可能会卷土重来。

研究人员在报告中称，在意大利首名新冠肺炎患者确诊之前，新冠病毒就已在意大利传播了数月，意大利疫情暴发前在无症状患者体内检测到病毒抗体，这有望“重塑新冠肺炎历史”。

其实，今年3月就有意大利研究人员对路透社表示，去年第4季度，意大利轮巴第大区严重肺炎和流感病例数显著高于正常水平，这表明新冠病毒在意大利传播的时间可能早于此前预期。

这并非首次有研究表明，早在武汉出现疫情前，新冠病毒就已在其他国家和地区传播。

例如，美国有线电视新闻网今年5月6日报道称，伦敦大学学院遗传学研究所所长弗朗索瓦·巴卢克斯教授及其同事，从全球7600多名患者身上提取的新冠病毒进行基因分析后得出结论：新冠肺炎疫情可能始于2019年10月6日至2019年12月11日之间。

无独有偶，美国加州大学洛杉矶分校官网9月中旬报道称，该校科学家研究发现，自去年12月下旬开始，该校医疗机构接诊的咳嗽和急性呼吸衰竭症患者较往年增加了50%，这表明新冠病毒可能在美国官方确认首例病例前已在洛杉矶传播。