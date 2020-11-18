不能让“养胃饼干”逃出“如来佛掌心”

目前，市面上流行着各种被商家冠以可以养胃的猴头菇饼干，被不少消费者选购。猴头菇饼干的价格不菲，以某品牌为例，在包装标注有“养胃”字样，720克装售价为105元。商家宣传可以吃15天，但类似饼干的零食，吃着吃着就超了，估计很快就吃完了。（11月17日《重庆晚报》）

对于真正有养胃需要的人来说，价格可能不是最在意的，真正关心的是到底有没有用，能不能如商家宣传所云。现在的说法很多，在消费者层面，有人称效果好，有人说没有用；而在专业人士那里，养胃只是传说。

猴头菇饼干的“神奇功效”，是由猴头菇提供的。猴头菇形如其名，外形酷似猴子脑袋。自古以来，猴头菇就作为食药两用的真菌被国人所食用。据专业人士介绍，猴头菇对神经衰弱、消化类疾病具有一定作用。可任何作用都建立在一定剂量基础上，不讲有多少只讲有多好，基本可以归到“忽悠家”了。问题在于，猴头菇饼干并不等同于猴头菇，以一袋两片装、含量近20克的猴头菇饼干为例，配料表上所写，猴头菇粉含量为6%。即便是长期食用，身体所能摄取的猴头菇，又能有多少？

以猴头菇为卖点，其实只含有微量猴头菇，在市场上类似现象不少。在有人看来，这是一种高明的宣传策略，虽然剂量很少，微乎其微，但毕竟拥有，并不能归为说谎一类。从太平洋里取了一滴水，就能称拥有太平洋吗？这是何其荒谬，只是宣传伎俩而不是宣传艺术。

民以食为天，食以安为先，安以诚为本。市场上，大量的猴头菇饼干属于普通食品，并没有取得“健”字号。按照《食品安全法》规定，普通食品不得宣传其具有保健效果，也就是说，大量的猴头菇饼干，就像喝醉了酒的孙猴子，在宣传上已经越轨了。

一个好的市场，应该充满着真善美，没有假丑恶，消费者购物应该是轻轻松松，只看“口袋”足不足，而不要担心“篮子里面的菜”好不好，有没有“病虫害”。但这一切不会轻易到来，更不会自动到来，这就是需要监管的原因。一个好的监管，就像如来佛的手掌，给市场主体也就是孙猴子足够空间，但只要想越轨，一定会出手相拦；一旦越轨了，一定会把孙猴子拎回来。不能让猴头菇饼干逃出“如来佛掌心”，在这方面还有大量工作要做。（东原）