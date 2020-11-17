拜耳与多家国内合作伙伴集中签约 助力赋能“内外双循环”

近日，拜耳与上药控股、国药集团等多家国内知名企业举行签约仪式，拓展国内合作“朋友圈”。据该公司工作人员介绍，拜耳通过此举能够进一步提高创新产品的可及性，增强本地创新与协作，助力国内国外“双循环”发展战略。

据了解，为让更多中国患者和消费者使用到全球领先的创新与优质产品，拜耳继续加码与上药控股和国药集团的战略合作，通过两个长期合作伙伴在中国市场上的渠道优势，不断扩大产品销售通路，提高创新产品在国内的可及性，让中国患者和消费者有更多优质医疗解决方案和消费健康产品的选择。

“基于过往五年的良好合作关系，我们的健康消费品事业部与上药控股再次签订了为期五年的战略合作协议，上药控股将为我们提供商业和物流领域服务，助力业务拓展和市场下沉。未来，上药控股将为此成立专门团队，发挥其强大药品流通和全渠道管理的优势，将业务覆盖到国内更多的医院、药店及其它零售渠道，提高拜耳优质自我保健产品在消费者端的可及性，更好地满足中国消费者的健康需求，同时进一步激发中国庞大的健康消费市场，助推消费内循环。”该工作人员说。

他还介绍，拜耳影像诊断业务部还分别与国药集团联合医疗器械有限公司、国药集团重庆医疗器械有限公司签订了2021年合作意向，总签约额达到3.8亿人民币。合作的策略产品包括智能化磁共振高压造影注射系统美德瑞达MRXperion、CT高压注射系统Stellant D-CE智能版系列、可用于多类型介入手术的Mark 7 Arterion高压造影注射系统等产品及耗材。

此外，针对国人对健康消费产品愈加精细化的需求，拜耳健康消费品事业部与江南大学、仙乐健康和微康生物等两家创新企业展开战略合作，结合自身领先技术和各自在细分领域的精准洞察与经验，研发和生产更适合中国消费者的产品。

拜耳与仙乐健康的合作将结合双方在营养管理和产品研发领域的优势，提供更多符合中国人膳食营养结构的膳食补充剂产品；与拥有益生菌技术和国家级研究实验室的江南大学达成战略合作，在国内开展临床研究，为中国消费者专门定制益生菌解决方案，赋能中国消费者肠道健康；与益生菌产品供应商江苏微康生物科技有限公司达成战略合作，将为中国消费者定制的益生菌解决方案转化为高质量的产品，一起探索消化道健康品类的创新，为消费者带来更多选择。

拜耳工作人员表示，中国是该公司全球创新网络的重要组成部分，在“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局下，该公司将继续发挥在医疗健康和农业领域的领先优势，通过渠道合作扩大资源和产品的可及性，同时利用全球资源和本地优势放大创新成果，切实履行与中国同繁荣，共发展的市场承诺。