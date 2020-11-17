谨慎使用紫外线消毒灯

武汉的徐女士最近没怎么出门，皮肤却突然“晒”黑了，近日她到医院就诊后才发现，原来是紫外线消毒灯惹的祸。皮肤科专家提醒，紫外线灯要及时关闭，小心与日光混合后不易被察觉，灼伤而不自知。

原来，徐女士为了防止家里病菌、细菌滋生，在网上购买了一台紫外线消毒灯。一周前，她把紫外线灯放到客厅里消毒，便出门去买菜。回到家之后，徐女士坐在客厅里一边看电视，一边做家务，到了中午才发现紫外线灯还一直开着。后来，她感觉脸上隐约有刺痛感，一照镜子发现脸上红肿、脱皮。

“后经详细检查和询问病史后，我们判断她是因为紫外线灯使用不当，导致紫外线灼伤皮肤和眼睛。”皮肤科主任高英介绍，近期，皮肤科门诊接诊了好几例忘关紫外线灯导致皮肤灼伤的患者。紫外线灯和日光灯同时开启，光线混合后不易被察觉，再加上白天太阳光照射强烈，这些紫光看起来十分弱，更不易看出来紫外线灯是否开了。

“紫外线消毒灯对皮肤的伤害类似于常见的晒伤，但相对于太阳光，紫外线灯光对皮肤的伤害要更直接一些。如果皮肤长时间暴露在紫外线灯光下，可能会出现皮肤红肿、有刺痛感或灼烧感、脱皮，严重者还会起水疱，皮肤从变红再变黑的情况。如果长时间照射，甚至可能有皮肤癌的风险。”高英提醒，“一般来说，被灼伤后经过合理护理，表皮细胞会重新新陈代谢，生殖分化而长出新的细胞。但在康复期要注意避免晒太阳，减少电脑、手机等屏幕辐射的时间，饮食保持清淡。”

（武汉市中心医院 刘姗姗）