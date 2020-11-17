母亲遭家庭暴力孩子智商或变低

一项由英国曼彻斯特大学、布里斯托大学等研究机构专家小组进行的研究显示，母亲在子女6岁前遭受家庭暴力，孩子智商低的可能性高3倍。

这项研究使用了布里斯托大学收集的3997对母子数据，从怀孕到孩子满8岁，研究人员持续跟踪并测量母亲在情感和身体上所遭受的家庭暴力。其中，17.6％的母亲表示遭到情绪上的冷暴力，6.8％的母亲遭遇到肢体暴力。

研究人员将低智商定义为低于90分的智商，正常的智商在90~110之间。他们调查家庭暴力与8岁儿童智力之间的联系后发现，如果母亲没有遭受过家庭暴力，孩子8岁时智商低于90的比例是13%。如果母亲在孩子6岁之前（包括孕期）遭到伴侣的肢体暴力，这一数字会上升到22.8%。母亲频繁遭受家庭暴力，孩子8岁时智商低于90的几率将骤升至34.6％。（敏稳）