厉行节约 蔚然成风（文明的力量）

勤俭节约是中华民族的传统美德，也是今天依然需要大力提倡的价值理念和生活方式。近年来，各地区各部门出台相关文件、开展“光盘行动”，采取措施大力整治浪费之风，“舌尖上的浪费”现象有所改观，特别是群众反映强烈的公款餐饮浪费行为得到有效遏制。

今年，中央文明办印发了《关于制止餐饮浪费 培养节约习惯的工作方案》的通知，各地文明办围绕通知要求，积极推进“厉行节约 反对浪费”工作，取得了积极成效。

系好人生第一粒扣子，培养文明、健康、科学的饮食文化和饮食习惯，需要从娃娃抓起。

制作主题小报、组织挑战赛，上海市350万大中小学生创新形式，积极参与“光盘行动”。普陀区武宁路小学开展节约粮食诗词朗读会，在知识学习中引导学生爱惜粮食；同济大学附属同济实验学校开设“一米菜园”，让学生在生产实践中体验劳动辛苦；上海交通大学推出“添饭专窗”，鼓励适度用餐。

定量分析、光盘赢券，浙江省宁波市北仑区中小学校结合实际采取务实做法，推动师生养成良好生活习惯。各校还开展讲座、征文评比、手抄报等活动，号召学生们将“光盘行动”延伸至家庭，带动家人积极参与。

艰苦奋斗、勤俭节约是我们党的优良作风。党风正，民风淳，党政机关、领导干部带头厉行节约、避免浪费，在全社会起到示范引领作用。

广东省肇庆市市委机关食堂实行分餐堂食和AB餐制，引导干部职工按需、少量、多次取餐，满足不同口味、不同食量人群的用餐需求。

青海省西宁市严格执行招待费开支范围、开支标准等有关规定；开展文明用餐进机关活动，全面开展“光盘行动”；简朴办文办会，杜绝日常办公及会务活动浪费；加强用水设备的日常维护管理，避免“长流水”现象。

厉行节约、反对浪费，每个人、每个家庭、每个团体都应当承担起责任。除了消费者，餐馆、食堂、超市等各方都需要采取措施，系统解决生产、储存、运输、加工、消费等环节的粮食浪费问题，合力把好节约关。

利用大数据促进食材源头减量，是北京市大兴区“外卖快递行业联盟”的创新实践。外卖平台利用大数据分析，让商家能够更清晰地了解消费者的饮食习惯，更准确地预估菜品需求，在进货备货时减少源头浪费。

科学合理设计菜单、推广“小份菜”、“半份菜”、免费打包、“N-1”点餐……西宁市餐饮行业协会制定服务规范，要求餐饮企业、单位食堂、酒店、餐馆等推广这些服务模式，外卖则推出“小碗菜”“一人份餐”“双人份餐”，为消费者按人数搭配各种经济实惠套餐。此外，还组织开展网络直播活动，对商家进行现场督促。

从自身做起、从点滴做起，建立长效机制，树立文明新风，厉行节约、反对浪费逐渐成为全社会的共识和行动。

《 人民日报 》（ 2020年11月17日 07 版）