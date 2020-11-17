大病县里能医 老乡省钱省力（一线探民生）

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贫困县群众如何就近就便解决看病难题？陕西省子洲县在国家卫健委的对口帮扶下，升级村卫生站软硬件设施，逐渐丰富家庭医生服务内容；与三级医院结成对口帮扶，培养当地人才队伍；补足科室建设短板，加强县医院大病救治能力。多方努力下，县域医疗服务能力明显提升。

子洲县位于陕西省北部黄土高原腹地，境内梁峁起伏、沟壑纵横，是国家扶贫开发工作重点县。过去，子洲县内医疗资源相对薄弱，村民患病大多只能去100多公里外的榆林市治疗。由于沟深谷长，村民外出就医需长途跋涉，非常不便。

近年来，子洲县在国家卫健委的对口帮扶下，根据病情分级诊疗的原则，通过乡村卫生站软硬件建设、三级医院对口帮扶、增强县医院大病救治能力等措施，医疗服务能力明显提升，贫困群众就医更方便了。

卫生站覆盖贫困村

常见病村医就能看

“血压有点高，平时一定要按时吃药啊！”在吴家湾村中心卫生站内，村医胡锦旗给王金富测量完血压后叮嘱，“饮食可以再清淡点。”

75岁的王金富是吴家湾村的建档立卡贫困户，患有糖尿病、高血压、脑梗塞。他每隔几天都会到卫生站测量血压和血糖。通过胡锦旗的健康管理，他的病情得到有效控制。“我每次来，胡医生都很热情，老是麻烦他。”王金富不好意思地笑着说。

吴家湾村中心卫生站是一处修葺一新的平房，占地面积约80平方米，设有诊断室、药房、治疗室、公卫室等。记者看到，诊室里放置有医生办公电脑和听诊器、血压仪、血糖仪等常用医疗仪器；治疗室里安装有健身器材和两张病床；药房虽小，但治疗日常小病和慢性病的药物都有。卫生站配备一名有执业助理医师资格证的村医，为两个自然村的村民提供健康服务和家庭医生签约服务，其中建档立卡贫困户有236人。

胡锦旗介绍，2018年，政府投入7万多元，对卫生站按照统一标准进行重新装修，并购置新的医疗设备，“如今，工作条件大大改善，群众就医也更舒心了。”

村里患慢性病的老人多，胡锦旗经常上门给村民看病和检查身体，及时更新健康档案。目前，胡锦旗共建立健康档案689份，管理高血压患者48人、糖尿病患者12人、严重精神障碍患者2人。他介绍，卫生站全面实施基本药物制度，实行零差价销售，“以前，村民有什么病都想着去乡镇或者县城看病。现在，他们的常见病和慢性病在村卫生站就可以解决，还能享受更高的报销比例。”

像吴家湾村中心卫生站这样的村级卫生站，子洲县共建设了101个，覆盖所有贫困村，并为每个行政村配备一名家庭医生。同时，子洲县想方设法提升家庭医生签约服务水平。近年来，子洲县共投入100余万元，为88个贫困村卫生站购置了一批火罐、颈腰部按摩器等中医理疗设备，满足村民对中医的需求，丰富了家庭医生签约服务内容。目前，全县共有贫困慢性病患者7927人，家庭医生签约率达100%；有行动不便又无人照顾的慢性病患者50人，家庭医生提供按时送药上门服务，确保了这些患者用药不缺。

三级医院组团帮扶

培养当地人才队伍

“过来帮扶前，我听说患者都认为县医院医疗水平低，宁愿跑到榆林市或者西安看病。这也是我们遇到的最大问题。”在子洲县中医院妇产科办公室，陕西中医药大学附属医院妇产科主任医师蔡竞说。今年4月，她来到子洲县，开始进行结对帮扶，主要任务是提升县中医院妇产科的诊疗水平。

开始帮扶工作以后，蔡竞发现子洲县中医院妇产科存在许多业务短板和盲点。她在繁忙的诊疗工作之余，开展了7次讲座和培训，内容从妇科基本知识到产科危重症抢救临床技巧。蔡竞介绍，培训和临床指导有效提升了妇产科整体业务水平，特别是疑难危重症患者的救治能力。

在陕西中医药大学附属医院的帮扶下，子洲县中医院今年还开展了首例妇产科腹腔镜手术。蔡竞介绍，腹腔镜手术属于微创手术，患者术后3天就能下床活动。相对于开腹手术，患者创伤小，提升了康复速度，也减少了手术花费。

蔡竞还向陕西中医药大学附属医院申请购置腹腔镜手术模拟训练器，目前部分设备已安装到位。“经过模拟器训练，再结合临床实践，在我离开这儿前，他们就能够独立开展腹腔镜手术了。”蔡竞说。

从2016年6月开始，在国家卫健委和陕西省政府的支持下，陕西中医药大学附属医院、山东大学第二医院等三级医院分别与子洲县中医院和子洲县人民医院签订协议，开展“一帮帮五年、医生一年一轮换”组团式帮扶工作。帮扶工作开展以来，共有10多名专家帮扶子洲县人民医院建设临床重点专科，7名专家帮扶子洲县中医院，累计开展教学手术200余例，举办讲座300多场，培训医技人员9100余人次，填补了子洲县多项医疗技术空白。

“帮扶专家的精湛医疗技术和先进管理经验在子洲县落地生根，培养了一支‘带不走’的人才队伍。”子洲县卫健局有关负责人说。

提升大病救治能力

确保贫困患者受益

几年前，家住子洲县苗家坪镇的景大爷反复出现流鼻血、头晕等症状，被确诊为尿毒症。确诊后，考虑到子洲县医院无法做血液透析，他只能去榆林某三甲医院，除了治疗费用，还要花费路费和住宿费。得知子洲县人民医院成立了血液透析科，他立即转入该院治疗。

在干净整洁的子洲县人民医院血液科透析室，记者看到一张张透析病床整齐排列，每一张床边都摆放了一台透析机。血液透析科主任马涛介绍，2015年12月，医院配齐了设备和人员，建成了血液透析科。目前，科室购置了10台透析机，设置10个床位，可以同时收治10名肾功能衰竭患者。“透析室建好后，全县患者做血液透析都可以不出县。”马涛说。

近年来，在国家卫健委和陕西省卫健委的支持下，子洲县人民医院发生了巨大变化：建成了崭新的现代化门诊大楼，组建了一些原先没有的科室，添置了许多先进的医疗设备，医疗服务能力明显提升，2018年被评为二级甲等医院。“现在，一般科室能做二级手术，骨科可以做三到四级手术，做微创手术也没有问题。”子洲县人民医院医务科科长姬文台说，该院已成为子洲县大病救治定点医院。

2015年以来，国家卫健委向子洲县拨付“健康暖心”扶贫基金共计3500余万元，协调科研院所、企业等，引进帮扶资金2200多万元，用于子洲县医疗机构购置先进的医疗设备、建设特色科室、卫生人才综合培养、大病救助等。

提升县医院的大病救治能力，才能让大病贫困患者真正受益。姬文台介绍，子洲县会定期组织医疗队下乡体检，对全县的大病患者，特别是贫困大病患者进行摸底。然后，将情况反映给子洲县人民医院和上级医院，统一制定治疗方案和疾病管理方案，并组建医生团队对患者进行治疗和健康管理。截至今年8月，子洲县共筛查出30个病种的贫困大病患者1377人，治愈31人，正在进行大病救治的68人，转为慢性病长期康复治疗的1079人。

《 人民日报 》（ 2020年11月17日 14 版）