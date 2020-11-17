请帮老年人融入智能生活（民生观）

尽可能地陪伴、关心、帮助，帮老人们推开数字之门，与火热的当下生活同步

这些年来，随着互联网的发展普及，老年人通过“触网”来开启晚年幸福生活，早不是什么新鲜事了。开直播、拍视频、网上购物……从日常生活到文体娱乐，许多“银发族”通过一块小小屏幕发现新的兴趣爱好、丰富精神世界。像巧手做木工而一路火到海外的阿木爷爷、89岁依然活跃在视频网站上的江奶奶……老有所乐、老有所得，让许多年轻人都纷纷点赞。

网络，无疑为老年人融入当下生活提供了一条捷径。据一款新闻资讯APP对自己用户所做的行为调查显示，看新闻、刷视频，甚至玩手游都已经成为老年人上网的常用选项。戴上老花镜、滑动手指，浏览新闻即可知晓天下事；拿起手机、面对镜头，老年“网红”与年轻人一起分享自己的快乐；插上耳机、做好笔记，重新做回学生的他们，努力去实现年轻时未实现的梦想。不知不觉间，儿孙聊天时，他们能插上话了。暮年岁月，多了许多鲜亮的色彩。

同时，也应看到，还有一些老人，因为不熟练网络技术而遇到生活烦恼。比如，不太会用智能手机应用软件的老人，有时买菜、坐公交、预约挂号都无所适从；在信息纷繁复杂的网络世界，不经意间就可能迷失在劣质内容甚至诈骗陷阱中。年轻人的“帮一帮”，就显得十分重要。

其实，社会各界已经注意到了这个问题。北京近日发出智慧助老倡议书，呼吁社会通力合作，帮助老人跨过“数字鸿沟”。还有人建议，为不会刷码乘车的老人保留一个人工购票窗口，为老年人开发大字版APP，给自己的父母多几句上网提醒……这些建议，都体现着对老人的关心关爱。

作为年轻人，应该力所能及帮他们推开数字之门，尽可能地陪伴、关心、帮助，让老人的晚年更温馨，和火热的当下生活同步。

《 人民日报 》（ 2020年11月17日 14 版）