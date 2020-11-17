冬笋木耳猪蹄汤 适合冬季便秘人群
推荐：广东省中医院临床营养科
主要功效：促消化，通肠胃
推荐理由：胃胀不适、冬季便秘人群
材料：新鲜冬笋400g、干木耳15g、猪蹄半个、生姜数片（3-4人量）。
烹调方法：
冬笋洗净焯水后切斜块，木耳清水泡发，猪蹄斩成小块后焯水去除血沫；将所有材料放入锅中，加入清水2L，大火烧开后转小火继续煲1小时，然后根据个人口味放入食盐、料酒、葱花、香菜等调味食用。
汤品点评：
每年11、12月正是冬笋上市的季节，此时新鲜的冬笋比起春笋来说，鲜嫩清脆而可口，是寒冷季节的席上佳品。冬笋作为低糖、低脂肪、低热量的食物，不仅味道鲜美，还富含多种维生素、矿物质和氨基酸、膳食纤维，能促进肠蠕动，减少人体对脂肪的吸收，即营养又健康。竹笋的食疗保健方面的运用在我国也是源远流长，《随息居饮食谱》里记载笋可舒郁，降浊升清，开膈消痰。竹笋、木耳配上猪蹄，增添鲜味的同时亦能解除油腻，使汤水清润而不油腻，非常适合蔬菜进食量减少的冬天食用。笋含草酸比较高，带有少许苦涩味，汆水可以去掉大部分草酸，烹调时切记不要忽略了这一步。此汤猪蹄油脂稍微丰富，肥胖或血脂高的人群建议把汤面浮油祛除再喝。
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