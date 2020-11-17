口罩防护不能少，闷出痘痘怎么办？三招解决痘痘烦恼！

编者按：自疫情发生以来，大家都养成了自觉戴口罩的习惯。戴口罩带来防护的同时，也带来了一些“烦恼”，比如时间戴久了，竟然闷出了痘痘。戴口罩为什么会长痘痘？如何避免闷出痘痘？

1、痘痘是什么？

痘痘学名痤疮，是一种毛囊皮脂腺的感染性炎症，常发生于面部、前胸和上背部等皮脂腺分布密集、皮脂分泌旺盛的部位。

皮脂腺多开口于毛囊口，一旦毛囊口阻塞，在过多的皮脂代谢物脂肪酸的刺激下，以及在封闭环境中过度繁殖的痤疮丙酸杆菌的作用下，皮肤容易发生炎症反应。

痤疮出现的直接原因是油脂分泌过多，以及毛囊皮脂腺导管角化过度致使毛囊口变小、导管堵塞、皮脂淤积，这两个条件给痤疮杆菌提供了脂肪酸和厌氧环境，加速它们的繁殖。

2、戴口罩与长痘痘

我们来看看口罩的结构。一次性口罩一般分为三层：外层为阻水层，可阻隔飞溅的液体；中层为过滤层，可有效阻隔微粒；内层为吸水层，可吸收佩戴者口鼻的水汽。而长时间佩戴口罩会造成面部与口罩之间的环境潮湿闷热，促使毛囊皮脂腺导管上皮细胞含水量增加、体积增大，导致急性阻塞，从而引发痤疮。

佩戴口罩时一定要分清内外面，否则非但达不到防护作用，还可能引发皮肤不适反应。一般来说，口罩颜色深的一面为外面，即阻水层。浅的一面为内面（吸水层）。两面都是白色的口罩则需要查看口罩的金属条，一般口罩金属条只会在一侧突起，另一侧不突起，突起的这一侧应该是外面，不然压下鼻夹时，无法有效密合。此外，大家还可以结合口罩布面的褶皱来帮助自己区分，一般褶皱开口向下的为外面。

佩戴口罩的过程中，如口罩内面潮湿，则应该更换口罩；如感觉潮湿气闷，可以选择空旷人少的地方摘掉口罩，休息片刻。

3、戴口罩长痘痘的其他原因

如果口罩佩戴正确、时间适当、潮湿后及时更换，却还是长痘痘，那可能是使用的护肤产品过油过厚哦！

在干燥的冬天，女性朋友们喜欢选择矿油类产品。这类产品虽然能保湿滋润，但由于佩戴口罩时皮肤表面的水分蒸发速度较不佩戴口罩慢，矿油类产品反而会增加皮肤负担。因此，建议选择质地轻薄的护肤品，避免使用含矿油、植物油、硅烷类成分的产品。

此外，女性朋友们还应该注意饮食。多吃富含维生素和纤维素的蔬菜水果，少食或避免高油高糖、辛辣刺激的食物，不吸烟、不喝酒。作息规律，不熬夜。保持心情舒畅，学会减压。

如何避免闷出痘痘？有这三招！

1、根据自己的工作性质选择适合的口罩。如果不是一线岗位的工作人员，或各种感染高危患者到医院就医，不需要戴N95口罩，可选择较轻便透气的一次性口罩，定时更换。

2、更换口罩的间隙可以用吸油面纸吸附面部多余的油脂。选择质地较轻盈的舒缓保湿产品，口罩遮盖区域避免使用封闭性过强的油膏状、粉霜状护肤品和彩妆品。

3、限制多脂多糖的饮食，限制乳制品的摄入，刺激性食物尽量少吃，多休息、多喝水、多摄入蔬菜水果。

千万不要用手挤痘痘

闷出的痘痘千万不要用手挤。粉刺、少量丘疹等症状较轻的，可以通过合理清洁、外用市售的低浓度水杨酸类祛痘产品处理，如果无效或者是中重度痤疮（数量较多的炎性丘疹、脓疱、结节、囊肿等），需要到皮肤科就诊处理。

个别敏感性皮肤的患者，可能是对口罩材质或微量的气体消毒剂残留物过敏诱发痤疮。这类患者需要到皮肤科就诊确认。（人民健康网综合自上海疾控中心、羊城晚报）