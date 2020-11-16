提问：如何变更参保定点医院
市民刘先生：本人想变更参保定点医院，增加一个社区医院，请问都有哪些途径可以办理，如何办理？
市医保局：城镇职工医保参保人员可按照以下方式进行更改：第一，可以由单位通过“社会保险网上服务平台”进行变更。第二，可以由单位通过社保企业版软件报盘至参保区社会保险经办机构进行变更。其中退休人员既可通过单位，也可通过居住地社保所办理变更手续。
城乡居民医保参保人员可按照以下方式进行变更：除了向参保地社保所申请变更，同时也可以个人通过“社会保险网上服务平台”进行变更。变更方法是通过“社会保险网上服务平台”“个人居民医疗登录”（输入身份证号、密码、验证码登录成功后）再进入“账户信息采集和变更”的“定点医疗机构变更”，并选择“待变更的定点医疗机构”，点击“修改”后，搜索查询“新的定点医疗机构”，选择后进行“提交”。
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